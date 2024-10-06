省錢救星！超商推「Happy Hour」便當狂殺到49元 網驚：快買爆
省錢看過來！一名女網友發現，萊爾富超商竟推出便當、麵類Happy Hour，超大牛肉燴飯還有香蔥腿排蛋白餐等等只要49元。貼文曝光後，也引起底下留言區討論。
原PO在threads發文表示，萊爾富最近新活動，原價90幾元的便當瞬間砍半剩49元，此外拿鐵一杯也才29元，兩個人吃飽約耗費127元，她也不禁直呼：「超扯」、「根本月底省錢救星」。
貼文曝光後，網友紛紛表示，「欸…好便宜」、「賣太貴也是報廢，不如加減吸客」。PTT也有網友直呼，「大杯咖啡29元便宜耶，我幾乎都是早上下午各一杯咖啡的人，假日來喝看看」、「希望是買得到啦，感覺會被一掃而空」、「店員跟我說咖哩豬歐姆蛋不錯吃，各位可以買爆」、「剛剛買了兩個雞胸健康餐，貨價滿滿」。
據了解，這是萊爾富新推的優惠方案，自10月5日起至10月27日，連續四周於每周六、日上午10點至下午2點，便當／麵類全品項享單件優惠價49元（部分商品不參與），每人限購兩個；同一期間，祭出Hi café大杯系列的美式咖啡或拿鐵咖啡，享冰熱任選，單杯通通只要29元，最高可現省26元。不過部分門市不參與，請消費者留意。
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