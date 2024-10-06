省錢救星！超商推「Happy Hour」便當狂殺到49元 網驚：快買爆

台灣的超商密度高，幾乎三、五步就一間，在激烈的競爭之下，超商的商品得不斷推陳出新，才能夠吸引消費者的注意。有一名網友在全家超商發現一款「深盤披薩」，拿去氣炸後還會牽絲，而且分量剛好，讓他品嘗過後立刻愛上。

2024-09-27 16:22