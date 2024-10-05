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好市多廚房紙巾「大砍300元」！內行人提醒：注意這細節
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。對此，一名網友分享，近期發現好市多1款廚房紙巾大降價，便宜300元！貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，好市多的「科克蘭兩層隨意撕特級廚房紙巾」進行改版，外包裝雖然沒有差太多，但價格卻大降價，從一串899元，大砍價300元，現在一串只要599元，讓他直言「還是日本製的，覺得很可以」。
貼文一出後，多數網友都大讚「終於降價了！」、「平常都用這款，改天可以去買了」、「原來降價了！今天有看到感覺好像變便宜了，以為錯覺，改天來去搬一袋回家」、「上禮拜才剛買899…」、「要來補貨！」。
不過，也有內行網友提醒「這是減塑版本，沒有獨立包裝」、「減塑版本的價錢的確會比較便宜！但要注意儲存空間，萬一弄濕很有可能就會GG」、「沒獨立包裝、不易保存唷」。
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