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好市多馬鈴薯不會發芽了！他傳授關鍵訣竅「不用先煮過」

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。圖／業者提供
好市多。圖／業者提供

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文分享，她表示「好市多買來的白玉馬鈴薯，洗淨切塊冷凍保存，就不怕發芽了」。貼文一出，意外掀起網路正反論戰，原PO傳授關鍵訣竅，網友紛紛稱讚。

美式賣場好市多的商品因為量大便宜，深受民眾喜愛，但蔬果整袋買回保存不易。原PO透露，她會將買來的白玉馬鈴薯，洗淨切塊冷凍保存，就不怕發芽，她也分享食用訣竅，指出「白玉馬鈴薯皮薄，皮的營養也優，我們是帶皮吃」。

原PO還熱心示範了幾樣煮法，像是取出要吃的白玉馬鈴薯份量，在煮飯時一起放入飯鍋裡蒸煮，或著將白玉馬鈴薯放入煎鍋中，加少許油煎到上色，盛出時撒上胡椒鹽調味，提供給大家參考。

貼文一出後，卻意外引來不少網友質疑，留言表示「不用川燙先嗎？我一直以為要先燙過才可以冷凍」、「煮熟後再冷凍口感會不好嗎？」、「我冷凍後它都濕濕軟軟的」。

還有部分網友持相反意見，指出「千萬不要，沒有煮熟放冷凍，我試過口感不佳」、「既然要切塊冷凍了，先用滾水殺青再凍比較好」。

對於網友的批評指教，原PO則回覆表示「我沒做殺青這個程序喔，在料理後口感味道沒差異」，提醒一下關鍵在於「不解凍，直接入電鍋煮」。同時也有不少吃過的網友大讚，指出「我也會把馬鈴薯切塊放冷凍，但不能退冰，會變色，要直接煮」、「這個看起來好讚」、「讚唷」、「學到了，感謝分享」。

Costco 好市多 白玉馬鈴薯

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