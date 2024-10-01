全家新甜點登場！她切開剖面驚呆「三大顆」 網激推：驚喜包

全家便利商店的甜點系列受到不少消費者喜愛，近日一名女網友大推一款新品，除了內餡豐富之外，價錢42元算是CP值相當高，且搭配咖啡還享半價。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區》發文指出，全家的大福她本就很喜歡，但這次推出的新品「藍莓大福」自己原本不抱期待，因為水果包在內餡，通常很小，吃下去也不易察覺，但沒想到當她切開剖面時瞬間驚豔，「根本葡萄等級了吧！而且跟包裝照一樣，三大顆」。

至於口感，原PO指出，這款商品這走酸甜路線，整顆吃完都不膩。根據全家官網介紹，這款藍莓大福是minimore系列，在9月25日剛上市，使用白豆沙搭配季節限定藍莓鮮果作為內餡，口感層次豐富。

全新官網介紹藍莓大福新品。圖／翻攝自官網

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「這藍莓真的超大，我咬下去有嚇到，好吃耶」、「喔喔喔！驚喜包」、「欸，是新鮮藍莓欸，吸引到我了」、「全家甜點比較不容易踩雷」。

另外也有網友針對大福系列分享自己的看法，「還是草莓大福好吃」、「有一款芒果大福超級無敵雷，很化學，這款我再來試試看」、「在7-11無意間買到黑糖卡士達大福，我覺得配咖啡也很不錯，喜歡大福的朋友可以嚐鮮看看」。