只到明天！好市多「頂級無骨牛小排」大砍價 會員驚喜：打到骨折

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多賣場發現「PRIME美國頂級無骨牛小排」每公斤折價400元，原價1979元，特價只需1579元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，「PRIME美國頂級無骨牛小排」祭出限時特價，從9月23日開始特價到9月29日，每公斤折價400元，原價1公斤1979元，現在只要1579元。

貼文一出後，不少會員都驚喜，紛紛表示「砍400元，這打到骨折耶」、「這很好吃」、「謝謝分享優惠消息」、「看來中秋節銷量沒預期中的好」、「中秋節過後的出清」。

不過，也有不少網友覺得特價後還是很貴，回應「懷念以前整盒800的時光，回不去了」、「天啊！我還停留在1公斤990元的印象，超久沒買了」、「以前價格還算便宜，現在這麼貴真的買不下去」。