全家超商隱藏版美食「加熱後狂牽絲」 起司控瘋狂：好浮誇

台灣的超商密度高，幾乎三、五步就一間，在激烈的競爭之下，超商的商品得不斷推陳出新，才能夠吸引消費者的注意。有一名網友在全家超商發現一款「深盤披薩」，拿去氣炸後還會牽絲，而且分量剛好，讓他品嘗過後立刻愛上。

這名網友在Dcard以「全家隱藏版美食真的愛死」為題發文，他表示在全家超商的冷凍櫃找到一款韓國的「深盤披薩」，拆開後內容物的尺寸僅一個手掌大，而且有「三重起司」、「經典番茄」、「羅勒起司」等三種口味。原PO按照包裝指示的溫度時間拿去氣炸，掰開還會牽絲，讓人看了口水直流。

他品嘗過後表示這款披薩的外皮很脆，像餅乾的口感，內餡則是很濃的起司，並且有不同口味的醬直接包在起司裡面，「很重口味但不會覺得鹹，小小一個很剛好，熱量也不高」。

TikTok也有一名女網友拍影片開箱，她說加熱切開後可以看到起司滿滿的，真的很猛，讓起司控的她吃完馬上又跑去全家超商囤貨。女網友說這款「深盤披薩」是她吃過超商最強的商品，一個價格69元，任選3件88折，喜歡起司的人不能錯過。

貼文引起不少討論，「上次有看到，但感覺好罪惡沒下手」、「我之前有看到韓國人有做這個，真的很不錯的感覺~好想吃」、「剛剛買了一個，結果因為微波完立著拿，起司位移」、「這個起司太誇張了啦」、「好浮誇」、「這個吃了很有罪惡感」、「這個太適合囤冰箱，肚子餓就能吃」、「起司控必吃欸」。

吃過的人也分享口感，「微波也可以，口感會整個軟軟的哦，氣炸或烤的話則是餅皮是脆脆的，看你喜歡口感而定」、「買過一次，用微波感覺還好，果然要入手一台氣炸鍋嗎？感覺每個東西氣炸都會更美味」、「氣炸真的超級好吃，半夜都靠它拯救」、「好吃，可是它真的好小」、「我用微波的方式但超硬，餅皮尤其底部超級硬」。