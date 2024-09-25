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她見超商賣「烤玉米」立刻嘗鮮 大讚：不用自己啃！爽

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到超商看到一款新的零食，讓她忍不住買回家嘗鮮，照片為超商示意圖。 聯合報系資料照片／記者潘奕言攝影
原PO到超商看到一款新的零食，讓她忍不住買回家嘗鮮，照片為超商示意圖。 聯合報系資料照片／記者潘奕言攝影

現在超商販售的商品五花八門，光是零食就讓人眼花撩亂。有一名女網友日前在統一超商看到竟然有賣「烤玉米」，讓她忍不住買回家品嘗，貼文也引起不少人好奇，有人好奇口味如何，吃過的人則認為有點鹹。

原PO在Threads發文表示，前幾天去統一超商看到貨架上擺放了新的商品，是一款烤玉米，一大包裝裡分裝好幾小包，打開倒出來可以看到粒粒分明的玉米粒，讓她驚喜地說「711竟然真的開賣烤玉米了！而且還全部削好好，不用自己啃！爽」。

貼文引起不少討論，「還好是小包裝，要不然這麼涮嘴一下就吃完了」、「看起來超容易一口接一口」、「這很好吃耶！健康的零食」、「下酒菜」、「這超好配酒」、「感覺好好吃」、「感謝開箱！觀望很久了」、「有人說太鹹、感覺加在蛋裡煎一下應該也蠻好吃的」。

不過也有人有意見，「有點太鹹，但美味喔」、「我也覺得蠻重口味，可是又好涮嘴」、「不行，我要一整隻熱騰騰可以啃的」、「這不是我認識的烤玉米」。

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由 @isabellathatgirll 發佈
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玉米 超商 零食

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