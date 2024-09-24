眾人搶好市多特價衛生紙…她「精打細算」反遭網吐槽：跟價錢無關

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出二張照片並發文表示，她指出好市多的衛生紙有特價的不一定比較便宜，因她買東西都習慣「精打細算」，細算結果發現沒有特價的科克蘭反而比有特價的舒潔便宜。貼文一出，引發網友熱議，反遭網友吐槽：「科科不好用！」

原PO指出，近日好市多的舒潔三層100抽衛生紙有折價85元，看見多數人都拿這一款，但經她精打細算發現，舒潔一串24包335元，平均每張0.14元，但是科克蘭三層120抽衛生紙雖然沒特價，一串24包369元，平均每張也才0.13元，於是她就拿了沒特價的科克蘭。

原PO透露，她原本以為只有她會精打細算價格，結果立馬就聽見旁邊有人說「科克蘭120抽的0.13比較便宜啦」，讓她笑說原來也有同好啊！

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多網友不以為然，表示「品質也要考慮，不是只看價格」、「便宜沒好貨」、「舒潔從來不是贏在價格」、「舒潔比較好用，好市多的會掉屑」、「科克蘭的屑屑很多，舒潔真的好很多」、「科克蘭的品質變差了，後來就算特價也不買了」、「跟品質有關，跟0.13還是0.14無關」。

也有網友分享自身經驗，指出「過敏體質唯一支持『厚』，科克蘭以前也貪便宜用了很久，期間過敏變嚴重，改用『厚』就好了9成，結果原來品質比較差，會掉屑的衛生紙是過敏原（擤鼻涕越擤越過敏）」、「用過『厚』就回不去了」、「過幾天後，你就會想：我當初幹嘛算，以後都拿舒潔就好」、「這兩種價格若差不多，我會選舒潔衛生紙，品質比較好」。