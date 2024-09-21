好市多打烊前…握壽司賣不完怎麼辦？影片曝光網嗨喊：真「迴轉壽司」

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多，發現握壽司若沒賣完，會「提供瘋狂試吃」，並拍下一段影片。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在IG分享一段影片，寫下「你知道Costco的壽司會提供瘋狂試吃嗎？」，表示好市多在打烊前，會把賣不出去的握壽司，拿出來提供給大家試吃，直言「看完你就知道什麼時候去等待了！」。

貼文一出後，不少網友都表示「真！迴轉壽司，人一直迴轉」、「吃了兩輪，但真的很難排啊」、「一直都會啊， 有一次9點才去好市多，店員就邊叫賣邊走去冰櫃，拿一盒拆開給大家吃」、「蠻棒的，總比過期全部丟掉好」、「我有試吃過一次，一人一個鮭魚壽司真的很讚！」、「不錯啊至少不浪費」、「我找到宵夜吃什麼了」。