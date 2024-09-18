立刻秒殺！全聯1款甜點好吃又便宜 一票人激推：打折只要35元

全聯因時常祭出促銷折扣，深受大家喜愛。近日有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，在逛街時看到美味堂的日式烤麻糬串，女兒一直說要買回來烤，沒加任何醬料直接吃，竟讓原PO直呼「超好吃」。

貼文一出，立刻引來大批網友討論，「這款好吃」、「我也有買，好吃」、「我也有買，可推」、「這款真的超好吃」、「好吃+1」、「烤得好漂亮」、「等下來去全聯看看」、「我也有買來烤，好吃」、「我們也買了，小孩好愛」、「這款麻糬很香，大人小孩都愛吃」、「這個每年指定」、「這好好吃，隔天又回購」。

有網友分享自身吃法，「加甜辣醬很搭」、「加粉還好，加醬油意外的好吃」、「加煉奶也好好吃」、「這個每年都要買來烤，刷烤肉醬也好吃」、「我們沾煉乳、花生粉、巧克力醬，好吃」、「用平底鍋煎也好吃」、「這款真的好吃，它是附醬油，我自己加蜂蜜，小孩立刻秒殺」，更有網友在底下留言指出，原價99元，打折過後竟然只要35元。

不過，部分網友認為另一款口味的烤麻糬並不好吃，「另外一款起司超雷」、「另一款起司的大家都說難吃」、「發現大家對此款商品的意見南轅北轍」、「起司把烤箱弄得黏糊糊，一邊清洗一邊罵」。