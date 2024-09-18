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全台缺貨！NET這款鞋爆紅 妹子跑3家買不到嘆：求代購

聯合新聞網／ 綜合報導
本土品牌NET是許多人購買服飾的首要選擇，近期有一款娃娃鞋造成轟動，售價竟然只要499元。聯合報系資料照片
本土品牌NET是許多人購買服飾的首要選擇，近期有一款娃娃鞋造成轟動，售價竟然只要499元。聯合報系資料照片

本土品牌NET是許多人購買服飾的首要選擇，近期有一款娃娃鞋造成轟動，售價竟然只要499元，黑、銀、白3色被搶購一空，全台多家分店都缺貨。一名網友在Threads發文分享，「台南買不到了啦！NET是不是沒想過會熱賣？不知道有沒有其他縣市的人願意幫我代購？」

貼文一出，立刻引來許多網友議論紛紛，「這裡是哪裡？好多36號的鞋子」、「台南家樂福旁邊的NET感覺沒啥人逛，可以去找找？」、「妳要嗎？幫妳找找看」、「我好愛NET，高雄幫妳問問」、「我那天去潮州的NET，還有看到蠻多雙」。

有不少愛好者認為這款娃娃鞋的確很搶手，「善化完全沒有」、「台中哪裡還有？」、「台南還有哪裡有？」、「真的買不到了」，更意外釣出NET的店員回應，「中華同事來回答妳，我們店的也都賣完了喔！昨天剛好補貨，也馬上賣完了」、「我們店當天上架就賣完了」。

也有其他網友在Threads指出，被NET娃娃鞋燒到，到門市拿了一雙結帳，店員不禁詢問，「這雙很紅嗎？我早上已經結了十幾雙了」，她則向店員表示這兩天在Threads上很火紅啊！

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