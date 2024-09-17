好市多新上架「廚房家電玩具組」 家長驚嘆CP值超高：還會變色

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期發現好市多新上架1款「廚房家電玩具組」，內含烤箱、電子鍋、氣炸鍋、洗碗機等廚房用具，讓她笑稱「跟得上時代」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多發現新上架1款「廚房家電玩具組」，直言現代孩子不一定要會煮飯、洗碗、掃地、晾衣，但要學會如何使用氣炸鍋、洗碗機、吸塵器、烘衣機等家電，一組2個售價599元，讓她笑稱「CP值實在太高了，還能讓家長安靜好久」。

貼文一出後，不少買過的家長都表示「我家的愛不釋手，雞塊跟薯條還會變色喔」、「電子鍋有蒸汽，會冒煙！氣炸鍋雞塊薯條會變色」、「家有小女孩的，很難拒絕這組玩具」、「寶貝超愛氣炸鍋，每天都要煮飯給媽媽吃，媽咪已飽」、「玩這個，長大之後就可以讓他擺家裡的碗盤了」、「這款超推，做得好用心好逼真，連我自己都愛玩」。

不過，也有部分網友持有不同看法，指出「很想買，但有沒有可能小孩會把這個跟真的搞混，畢竟太像了」、「這個太佔空間了，而且玩法比較幼齡喔」、「這個很快就不玩了，我家有這種大小的玩具烤箱也不玩了」。