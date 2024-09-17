平底鍋幾百到上萬都有…差在哪？內行人揭真相

你平常會使用平底鍋料理嗎？一名網友分享，好的平底鍋通常都要上千，甚至上萬元，但也有許多標榜麥飯石、不沾的平底鍋卻只要400元，讓他好奇發問「百元平底煎鍋真的是垃圾嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「百元平底煎鍋真的是垃圾嗎？」為題，指出自己最近需要學會一個人做菜，但需求只有簡單的蛋餅、抓蔥餅，偶爾煎點牛排、雞腿排，挑選鍋具才發現好的平底鍋通常都是好幾千，甚至要上萬，但又有許多看起來好像不差的平底鍋，卻只要400元，好奇到底差在哪？

貼文一出後，多數網友都表示「不沾效果確實會有，但多久開始沾鍋就不知道了，然後材質看就好」、「我會買大廠的便宜貨，至少塗層什麼有檢驗過，沒牌子的東西，誰知道塗層是什麼材質？」、「價格通常反應在耐用程度，指的是安全範圍的耐用，但更重要的是，貴也不見得耐用與安全，多試試吧」、「塗層攸關食安，別買那種查不到廠商的簡體字雜牌貨」、「要賣你的文案，當然是要讓你覺得很好用、物超所值」。

此外，也有部分網友推薦平價好用的平底鍋，指出「買特福特價好像600而已」、「至少買有品牌的，特福還不夠便宜嗎？」、「宜得利499三顆星塗層的用2年了…完全不沾」、「宜得利三顆星的就真的耐用」、「買宜得利啊，差沒多少錢更耐用」。