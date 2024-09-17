她逛全聯見金莎巧克力「1特殊公告」 知情人：奧客害的

「金莎巧克力」是不少人相當喜愛的甜品，然而近日有民眾逛全聯時發現，該款巧克力架上出現一行公告，讓她相當困惑。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在threads貼出照片，有別於其他以實物展示的巧克力品牌，金莎排面全換成示意照，公告還寫上：「如須購買請洽服務人員」。原PO也不解問道：「為什麼全聯的金莎變成要去櫃檯拿？」

貼文曝光至今，已吸引超過3500人按讚、破百則分享。網友紛紛表示，「怕被捏碎或被屁孩塞分手紙條吧」、「因為有人會把金莎吃完，然後塞衛生紙進去」、「以前在全家打工，發現金莎跟出奇蛋都會被捏碎」、「就是常常被偷，乾脆不擺架上了」、「我們店是太多人直接在裡面偷吃掉，還躲在監視器死角，垃圾碎片在地上太多，最後商品決定放在後面」。

除了金莎外，網友感嘆其他商品也在劫難逃，「超商還有曼陀珠被偷吃一顆！真的就只偷吃一顆」、「這邊全聯買貢丸要找服務人員，冷凍冰箱的貢丸通通變一張紙擺在裡面」、「每個告示後面都有一個故事」。