這款泡麵買一送一被搶到翻！ 她跑遍超商終於找到：人品大爆發

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中PO出三張好市多舒潔頂級三層舒適抽取衛生紙，他將2022年囤積在家的同款衛生紙與今（2024)年的相較，發現好市多的衛生紙在兩年間的變化，無論長度和實際厚度都差很多，讓他在比較過後直呼：果然不是自已的錯覺，舒潔也偷偷地在降成本(cost down)了，真的是沒比較沒傷害。

2024-09-12 16:23