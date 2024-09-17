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這款泡麵買一送一被搶到翻！ 她跑遍超商終於找到：人品大爆發

聯合新聞網／ 綜合報導
泡麵不僅方便食用也很省錢。示意圖／Ingimage
泡麵不僅方便食用也很省錢。示意圖／Ingimage

台灣人愛吃泡麵，是不少人的宵夜首選，近日一名女網友表示，前陣子很紅的一款「臭豆腐泡麵」，因有買一送一活動被搶到翻，但現在OK超商還有貨，引起底下留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》發文指出，前陣子這款「臭豆腐泡麵」59元買一送一，掀起一陣風潮，她跑遍全家、小七都找不到，沒想到這次去OK領貨，竟恰巧發現還有貨，讓她不禁直呼「人品大爆發」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這款真心臭到很好吃」、「妳是不是扛了一箱回家」、「有點像夜市的臭豆腐鴨血＋麵」、「豆腐很大塊」、「覺得很適合做火鍋」。不過也有網友認為，「湯頭過鹹，吃完後滿口濃烈的調味粉或味精的味道」、「豆腐不像臭豆腐」。

有網友分享自己煮成「單人小火鍋」的撇步，可以拿一～兩袋泡麵，配上青江菜、火鍋料、豆腐、香菇等，怕辣的人再加上起司，美味度爆表，「也有其他泡麵的湯底，適合做成海鮮鍋、泡菜鍋之類的」。

7-11 泡麵 火鍋 臭豆腐 超商

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