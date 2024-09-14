內餡黑黃還流心！大潤發販售「皮蛋月餅」？老饕揭真相：很好吃
中秋節即將到來，不少人都會應景吃月餅。一名網友分享，大潤發販售1款月餅配色相當特別，直言「不知道的還以為現在月餅裡面都包皮蛋了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」分享一張圖片，內容是大潤發販售的1款月餅，內餡的色澤是黑黃色，黑色內餡相當厚實、鹹蛋黃呈現膏狀，看起來和「皮蛋」十分相似，讓他笑稱「不知道的還以為現在月餅裡面都包皮蛋了」。
貼文一出後，多數網友都表示「還以為真的是皮蛋」、「這看起來就很像皮蛋啊」、「看起來很有皮蛋的味道」、「取名皮蛋黃酥，可能好賣」、「到底為什麼會是這個顏色啦」、「好調皮搗蛋的蛋黃酥」、「夭壽，黑暗料理界的嗎？」、「賣相不佳，很像變質的蛋黃」。
此外，也有網友給出正確解答，指出「是新口味抹茶流心蛋黃酥，評價很高」、「這是一款叫宇治金時流心酥的蛋黃酥，蠻特別的」、「在斗南店吃過，雖然小孩很愛，但對我來說偏甜」。
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