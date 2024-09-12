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CP值高！好市多這款咖啡粉好喝又百搭 老饕：特價掃10瓶起跳

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友推薦一款於好市多販賣的即溶咖啡，喝起來不會過酸或過苦，風味跟口感也很不錯。好市多示意圖。圖／聯合報系資料照
女網友推薦一款於好市多販賣的即溶咖啡，喝起來不會過酸或過苦，風味跟口感也很不錯。好市多示意圖。圖／聯合報系資料照

你也喜歡喝咖啡嗎？一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，平常很少看到有人討論，不過好市多有款即溶咖啡粉，自己回購過不少次，喝起來不會過酸或過苦，風味跟口感都很不錯，就算不習慣喝黑咖啡，加牛奶做成拿鐵也很搭。

提及於好市多販賣的「MOCCONA摩可納 中烘焙即溶咖啡粉」，原PO盛讚用其泡出來的咖啡風味不錯，無論搭配西式或中式的早餐都很合適。此外，她更加碼分享最近嘗試的新口味——「葡萄冰萃」特調，於杯中加入葡萄汁80ml、氣泡水150ml、摩可納咖啡粉1湯匙和少許冰塊即可完成，並推薦大家可動手試試看。

貼文引起咖啡老饕們的熱議。許多人留言附和，「這牌子好喝！」、「每天都喝」、「我也覺得這款cp值高又好喝」、「我在澳洲的Costco也買這個咖啡，即使不做特價也比雀巢的便宜」、「我都買5號（經典5號），特價的時候10瓶起跳」。

不少網友也分享自己喜愛的特調配方，「我都自己煮加糖的紅茶，加這個咖啡、加鮮奶成鴛鴦奶茶！」、「我試過好市多的椰奶（Koh Coconut椰奶）250g + 正常沖泡下的黑咖啡 + 冰塊，就成了『生椰拿鐵』」、「這個即溶咖啡拿來做400次咖啡很香濃」、「我喝3罐了，目前庫存只剩1罐，加水沖開加無糖豆漿，週末早上換沖拿鐵」、「兩茶匙咖啡+3匙豐力富+500ml水」、「加蜂蜜也很棒」、「做成拿鐵，加的是好市多冷藏區的杏仁奶，個人覺得超好喝」。

咖啡 好市多

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