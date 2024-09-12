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好市多店員幫挑水蜜桃「每顆都有傷」！他氣炸想退貨遭內行人打臉：很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
水蜜桃示意圖。圖／pixabay
水蜜桃示意圖。圖／pixabay

香香甜甜的水蜜桃正值產季，不少人都會到大賣場買盒回家享用。不過有民眾抱怨，他到美式賣場好市多購買水蜜桃，請店員協助逐顆檢查後，回家還是發現每顆都有傷，害他要大老遠跑回去退貨，引發網友熱議，然而內行人卻指出，除了某顆傷痕外，其他損傷其實都是「正常的樹枝壓痕」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文抱怨消費經驗，他指出日前去購買水蜜桃時，因現場店員不准客人自行挑選水果，他便拿了一盒看起來蠻漂亮的水蜜桃請店員協助檢查，本來是信任店員專業，沒想到對方每顆拿起來看一秒就放回，他回家後也發現每顆水蜜桃蒂頭都有損傷，其中一顆則明顯被指甲摳傷，而這些傷處還特意朝下放置，令他生氣表示「學了一課」，以後結完帳還是要現場檢查，這手上的水果則要拿回去退貨！

原PO分享的水蜜桃照上明顯可看到蒂頭處有凹痕壓傷，其中一顆側邊裂出不規則開口，內行網友立刻表示都是正常傷痕，「只有那個傷痕是真的被傷到，妳說的蒂頭旁邊的凹槽，是葉子的壓痕，這個桃子放都是蒂頭朝下沒錯」、「我市場賣水果的，他說沒錯啊，真的有問題只有被刮到那顆，桃子長愈大，愈容易有壓痕，要追求完美，就不要買批發商」、「蒂頭那是正常的樹枝壓痕 ，到底多少人覺得水果是工業品要完美無瑕才行啊」、「這絕對不是指甲摳傷喔！水蜜桃成長過程中最怕雨水過多，這是水份過多的裂果痕」、「如果不是送禮，這一盒自己吃是很爽的！介意的部份稍微切除就好了」。

網友也嘆好市多現在不能自己挑水果，都是沒公德心的人太多，「不給客人自己挑選是因為水蜜桃真的太嬌嫩，而且算是價格偏高的水果，一點點擠壓就果傷，偏很多人選購時都沒有同理心造成人家很多的損失，有些水果行也是這類型易損高單價水果不讓客人自己摸的」、「就算有店員在顧，我也看過店員中離一下30秒的時間，馬上就有人來每顆摸一摸、按一按了」、「看到這個想到那天去好市多，一個大媽每盒都捏，剛好店員轉頭跟別人講話，回頭看到制止他，他還一直嘟囔為什麼不可以」。

好市多 水果 水蜜桃

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