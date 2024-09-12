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鬆好多！好市多這牌衛生紙縮水了 網曝2年殘酷變化：沒比較沒傷害

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。 聯合報系資料照
好市多。 聯合報系資料照

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中PO出三張「好市多舒潔頂級三層舒適抽取衛生紙」照片，他將2022年囤積在家的同款衛生紙與今（2024）年的相較，發現好市多的衛生紙在兩年之間無論長度和實際厚度都差很多，讓他在比較過後直呼「果然不是自己的錯覺」，感嘆舒潔也偷偷地在降成本(cost down)了，真的是「沒比較沒傷害」。

原PO表示，自己一直是好市多舒潔三層衛生紙的愛用者，之前該款衛生紙漲價，但因為變成蓬柔的手感+10%，所以雖然知道一直變貴，但還是可以接受。

原PO說，直到最近因為明顯感覺到包裝袋變「鬆好多」，且之前蓬厚的手感也消失了，讓原PO不禁好奇拿起一直壓在新買衛生紙底下2022年底的衛生紙相比，才發現「真的差超多」，2022年的明顯整包厚很多，包裝袋也鼓鼓的，2024年出產的衛生紙卻變得超扁，包裝袋也整個都是鬆的，直言舒潔也偷偷地在降成本(cost down)了，真的是沒比較沒傷害。

有消費者發現舒潔三層抽取式衛生紙份量縮水。 圖擷自今購百科
有消費者發現舒潔三層抽取式衛生紙份量縮水。 圖擷自今購百科

網友見文紛紛留言表示：「這不都是正常物價上漲現象嗎？蛋捲也是從5根變成4根，滿漢大餐袋裝從5包1袋到現在3包1袋，沒有漲的只有薪水吧」、「春風的廚房紙巾也是，整個厚度變一半，業者真的一直偷工減料」。

也有網友提出質疑，認為2022年底的衛生紙會不會因為久放，吸收了空氣中的濕氣，「讓它變得比較紮實下沉呢？」，原PO則親回表示，因為家中一直有開著除濕機，以前的衛生紙「剛買來時就是這麼厚實」，還會因為要抽出第一張，「會厚到卡住常常不小心會抽二、三張出來，所以這次新的拆袋時，我還以為我買到的是二層衛生紙」，讓網友也大呼：「那真的變薄了，舒潔不算便宜耶，用起來跟兩層一樣，價錢還比較貴」。

Costco 好市多 衛生紙

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