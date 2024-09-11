好市多這款神級飲品「1杯只要9元」 老饕大讚：不用去日本搬了

當好市多推出新品時，通常會造成一波轟動！臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員發文分享新品資訊，近期上架一款日本進口的「日東紅茶皇家奶茶」，包裝看起來很漂亮，採用日本國產茶葉，搭配北海道全脂奶粉，冷飲熱飲皆可沖泡，一盒共有60包，售價499元，平均一杯竟然只要9元。

新品曝光後，立刻引起網友們熱烈討論，「請問有沒有喝過？會不會很甜？」、「台灣好市多也進貨了！」、「這價錢比其他管道購買還划算」、「難得我喝不會胃痛的奶茶」、「這牌子的奶茶粉以前常從日本帶回來，我平常手搖喝微糖，覺得甜度剛好，如果還是太甜可以多加一點水」。

大部分網友表示這款奶茶超好喝，「我以前買過，覺得蠻好喝的」、「這個好喝！好市多有得買太棒了」、「在日本都買散包粉回來泡，加冰塊做冰奶茶好喝」、「好喝，習慣再加冰鮮奶」、「好喝，超喜歡」、「此牌子奶茶非常好喝」、「這個好，是我水加多了嗎？不會很甜啊！」、「日東紅茶皇家奶茶是個人認為最好喝的即溶奶茶」、「我都用鮮奶加熱再泡這包粉超好喝」。

不過，有部分網友持相反意見，「放到過期...不好喝欸」、「這款茶味不夠，很奶」、「日本的國產紅茶茶葉很難喝」、「如果有無糖版本就好了...」、「以前覺得不錯，現在覺得普通」。此外，有網友指出，此款奶茶粉以前都要去日本扛一堆回來，現在台灣的好市多就能買到超方便，「這個我從日本代購很久了，看來現在要收啦，這個真的很好喝」、「終於不用去日本好市多搬了」。