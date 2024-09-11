折扣殺紅眼！好市多名牌鍋具「1千6有找」 內行一眼看出便宜關鍵

好市多好物眾多，又時常推出優惠，擁有大批的會員。最近有民眾發現了一款知名品牌的鍋具在特價，讓他直呼「這波殺紅了眼」。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，原本以為其他超市賣的價格已經很便宜，還沾沾自喜，沒想到好市多這波殺紅眼，「馬上槌心肝」。

該產品為「WMF PROFISELECT不鏽鋼淺燉鍋」，規格是28公分含蓋，約4.1公升，為不鏽鋼材質，內鍋不沾塗層，導熱快速能夠節省能源，還有防滴漏鍋緣設計，適用於任何爐具，包含電磁爐，售價為1,599元。

WMF牌的鍋具擁有不少好評推薦。圖／取自今購百科

不少人見文留言，「煮火鍋或大鍋湯超好用，而且能進洗碗機就是無敵」、「我家有一個，煮咖哩、燉牛肉湯，都好用。唯一缺點，有點重」、「這可以煮壽喜燒和火鍋類的」、「雖然重，這種最保溫了，推」、「火鍋專用+1，當年全聯第一次集點換購的，至今都好好的，質感很好」。