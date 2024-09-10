好市多「澳洲神皂」推出4款新香味 一票會員瘋搶：全身都可洗
好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多經常賣到缺貨的「澳洲神皂」一次推出4款新香味，分別是蘆薈綠茶、野莓、粉紅荔枝和雞蛋花月見草油。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多賣場，發現萬年沒更新的「澳洲神皂」終於推出4款新香味，分別是蘆薈綠茶、野莓、粉紅荔枝和雞蛋花月見草油，一盒8入，售價455元。
貼文一出後，多數會員都表示「每次一上架，大家都瘋搶呀！」、「超愛，已經洗過好幾年，從單色一盒洗到現在的各種顏色，洗澡、洗頭、洗臉一塊搞定」、「一盒洗2年，超划算」、「全是沒看過的香味」、「先生剛買，我們覺得很香又好洗」、「這個可以從額頭洗到腳趾頭，拿來洗臉也不會緊繃乾澀，連洗面乳都省了」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「這是很好用嗎？用起來的感覺跟一般肥皂差不多」、「大到不覺得好洗」、「這款肥皂很容易軟」。
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