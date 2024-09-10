他大推好市多1款氣泡水 內行人反推這包裝：更好喝
好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，好市多1款氣泡礦泉水口感很不錯，喝起來爽口又不會過嗆，一次購買了4箱回家。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多賣場，發現一款氣泡礦泉水，大讚喝起來爽口又不會過嗆，還可以搭配果汁、水果去調味，一次搬了4箱回家。
貼文一出後，多數喝過的網友都大推，紛紛表示「氣泡水真的不錯，還是天然的，喝過真的覺得好喝」、「我都覺得喝水不如喝氣泡水，雖然要花點錢，但覺得喝起來比較開心」、「這牌子主打天然氣泡水，水內的自然礦物質很多，很健康」、「我上次去也是搬了2箱回家」、「這款氣很足」。
不過，有不少網友持相反意見，紛紛回應「玻璃瓶口感更好，五星飯店都用這個」、「玻璃瓶口感較好」、「我還是比較喜歡以前的玻璃瓶」、「塑膠很容易沒氣，我上次失心瘋買了3箱，整個都沒有氣了，我快氣死」。
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