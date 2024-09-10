好市多員工勸不聽！屁孩狂裝數瓶自助吧飲料 囂張回嗆：消費者權益

美式賣場好市多（COSTCO）以用實惠的價格販賣零售商品聞名。近日，中和好市多就有民眾目擊一男子在餐飲部飲料自助區狂裝飲料外帶回家，就連店員已經出面制止也無效。事件曝光後不少網友憂心自助飲料吧會因此取消。對此，好市多今日回應，目前暫無取消規劃，但也提醒消費者使用餐飲部販售的飲料杯盛裝並適量。

近日一名網友在Dcard發文表示自己於6日到中和好市多消費，約莫早上11點半，有一個目測20歲上下的捲髮男子瘋狂在自助吧檯區裝飲料。原PO強調先不說他裝了幾瓶，從她吃飯坐下男子就開始裝，20多分鐘至少裝了6瓶，就連工作人員走過來提醒後又繼續裝了約2、3瓶。荒唐的行徑讓原PO直接看傻眼直言「哥，不是我要說，是真的這麼缺錢缺到想喝可樂成這樣嗎？」，並罵道在好市多偷飲料被抓了還繼續裝是何必。文中她也附上現場照片，照片中可見男子旁邊整台推車全部都是要裝飲料的瓶子，原PO感嘆的說「知道你消費了，但有點公德心行嗎」，並表示自己認為這樣真的好丟臉，都替男子感到羞愧。

文章曝光後事件持續發酵，最終釣出當事人出面回應，沒想到男子不僅不道歉，反而還理直氣壯。他表示賣場沒有明文規定不能一直裝飲料，原則上，好市多開放外帶又開放自助吧，他只要用賣場提供的杯子去裝，就算要倒進水肥車也是他家的事，更沒有明文規定不能先使用賣場的紙杯再外帶。

男子囂張補充，後來工作人員上來勸告完後，留在紙杯子的飲料他倒進兩個空瓶裝完就要離開，要走的時候，另一位穿著制服的人來勸告他，他卻回嘴自己來這邊裝很多次了，他表示「就像我買網路吃到飽，我一天用25小時也是我家的事，什麼叫沒有公德心，這個是消費者權益」，文末甚至反嗆好市多開放自助吧也開放外帶，又怕別人取用。

男子誇張的態度引爆網友們的怒火，「他還在（自稱）林北，看起來覺得沒有錯」、「就是這種人害我們不能洋蔥加到爆」、「窮成這樣還是不要燙頭髮了吧」、「窮到可樂買不起要鑽漏洞外帶可樂，這樣也是挺可悲的啦」、「可憐，買個飲料的錢也沒有要這樣偷」、「無法理解貪小便宜的人的心態」、「他還有理了快笑死，沒看過這麼不要臉的人」。