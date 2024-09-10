她抱怨好市多玉米「難吃到懷疑人生」 網齊建議：看到這兩個字請直接跳過

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文抱怨，她表示自己非常愛吃玉米，但這次在好市多購買的這款越南玉米「難吃到懷疑人生」，可說是她吃過最難吃的玉米了，讓她不禁想問「有人和我一樣的感覺？」。貼文一出，引發網友熱議。

原PO透露，自己是玉米重度愛好者，日前她在好市多購買了一袋2KG裝的越南甜玉米，她抱怨不僅不甜，連玉米的香味都沒有，可說是她吃過最難吃的玉米了。在貼文的最後，她還用Hashtag的方式寫道「#不知是否有人和我一樣的感覺」。

該篇貼文引來網友熱議，有很多網友直呼「只要是越南進口，千萬別拿」、「吃過一次越南高麗菜超雷，沒水分、沒味道，甚至還煮不爛」、「越南高麗菜也是有夠恐怖，害我從嘴巴裡拿出來，再認真看一次，是不是吃到抹布」、「最近好多從越南進口的蔬果，真心不解」、「好市多賣的玉米筍也很難吃，買一次嚇到了」。

有同樣購買這款玉米的網友分享自身經驗，指出「我也有買，不甜又難吃」、「前天買一袋，感覺不新鮮，超難吃」、「超級難吃，沒吃過這麼難吃的玉米，整包丟了，怪自己沒看清楚是越南的」、「真的很難吃+1，我剩下都丟了，唉唉唉」、「真的超難吃到難以置信」。

因此，有不少網友建議「最近的玉米缺很大先不要買」、「要挑葉子綠的」、「玉米就要吃現採的，愈新鮮就愈嫩甜，進口的完全不考慮」、「越南蔬菜越來越多了，我都直接跳過」、「這種東西要去菜市場買啦」、「台灣自產的玉米就很好吃了」。