快訊

小磨坊出包！食藥署：「小茴香子」農藥超標3倍 退運2.4萬公斤

獨家／上市PCB廠競國台灣廠驚傳12月關廠 通知客戶

美選辯論明登場！賀錦麗、川普「首度交戰」 看三大看點、最新民調

好物降價但size縮水…她怒指好市多小可頌變「迷你」 網疑1關鍵導致

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多。圖／業者提供
好市多。圖／業者提供

Costco好市多小可頌麵包是很多會員經常會購買的好物，之前還有網友搭配其他食材，做了7款口味分享。有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩張照片並發文抱怨，她覺得這次買的小可頌變小了，雖然9月15日前降價60元，但變小好多，讓她感覺不太好。照片曝光，引發網友熱議。

原PO表示，昨天(9日)早上在內湖店買了法國迷你可頌30入，總價279元。她當下就覺得變小了，因為盒子的空間變大許多，根本填不滿。回到家後，她從冷凍櫃拿出數周前買的庫存做比對，果然小很多。

從第二張照片看，最上面的那一個與下面那兩個，肉眼可見大小真的不一樣。原PO指出，上面那一個是數周前買的，下面那兩個是今天買的。她抱怨，雖然9月15日前，好市多這款法國迷你可頌有降價60元，但明顯變小好多，讓她感覺不太好。

這篇貼文迅速引起熱烈討論，有會員持相反意見，指出「我長話短說，是發酵時間長與久的問題」、「因為也許是發酵不夠，所以比較小」、「總重量有差異嗎？如果有就是變相漲價了」。

還有同樣購買過這款小可頌的會員緩頰表示「要看重量哦」、「秤重看看，因為也許是發酵不夠，所以比較小」、「不要猜，看重量標示，如果重量標示沒變去實際稱個重，看有沒有偷斤減兩」、「前幾天剛買了一盒，不覺得size有變小」。

不過，也有不少網友回應「真的有差ㄟ」、「其實太小口感也有差」、「錢變小了」、「漲價+縮小是好市多現在的日常」、「漲價就算了，東西都還會變少變小」、「上週在南崁買的也是覺得每個都縮小一些」、「真的是『小』可頌」。

Costco 好市多 小可頌

相關新聞

她抱怨好市多玉米「難吃到懷疑人生」 網齊建議：看到這兩個字請直接跳過

有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文抱怨，她表示自己非常愛吃玉米，但這次在好市多購買的這款越南玉米「難吃到懷疑人生」，是她吃過最難吃的玉米了，讓她不禁想問「有人和我一樣的感覺？」。貼文一出，引發網友熱議。

好物降價但size縮水…她怒指好市多小可頌變「迷你」 網疑1關鍵導致

Costco好市多的小可頌麵包是很多會員經常會購買的好物，之前還有網友搭配其他食材，做了7款口味分享。有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩張照片並發文抱怨，她覺得這次買的小可頌變小了，雖然9月15日前降價60元，但變小好多，讓她感覺不太好。照片曝光，引發網友熱議。

好市多上架新款泰國椰子汁！老饕大讚：甜而不膩有芋香

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日逛好市多發現新上架1款泰國純椰子汁，大讚椰香明顯、帶有淡淡的芋頭香氣，喝起來也不會過甜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他喊話大賣場引進「電動購物車」 網吐槽：在台灣會變碰碰車

購物時若不用親手推推車，更不用走路「邊坐邊逛」，會是什麼樣的體驗？有位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文稱讚一款「電動購物車」，如果父母親去購物時能乘坐一定很不錯，引起網友們熱議。

阿嬤到全家買壽桃喊找嘸紙袋裝…店員狐疑「我們沒賣啊」 真相笑翻眾人

有一名全家的店員在論壇Dcard上以「差點被阿嬤笑死」為題發文，她表示，中午有一位阿嬤來店裡，說要買壽桃但找不到紙袋裝，她狐疑了一下，心想「我們沒賣壽桃啊」，結果那位阿嬤要的是這個兔兔！貼文一出，引發網友熱議，笑稱：「真古錐！」

她讚好市多1日本水果多汁又好吃 老饕點頭：忘不掉的滋味

台灣有水果王國的美名，不論是本土或是進口的水果幾乎都看得到。有一名女網友昨天（3日）到好市多看到日本的水蜜桃，開心地帶了一盒回家，吃了一顆後大讚相當多汁又好吃，吸引不少老饕留言分享。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。