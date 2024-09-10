好物降價但size縮水…她怒指好市多小可頌變「迷你」 網疑1關鍵導致

Costco好市多的小可頌麵包是很多會員經常會購買的好物，之前還有網友搭配其他食材，做了7款口味分享。有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩張照片並發文抱怨，她覺得這次買的小可頌變小了，雖然9月15日前降價60元，但變小好多，讓她感覺不太好。照片曝光，引發網友熱議。

原PO表示，昨天(9日)早上在內湖店買了法國迷你可頌30入，總價279元。她當下就覺得變小了，因為盒子的空間變大許多，根本填不滿。回到家後，她從冷凍櫃拿出數周前買的庫存做比對，果然小很多。

從第二張照片看，最上面的那一個與下面那兩個，肉眼可見大小真的不一樣。原PO指出，上面那一個是數周前買的，下面那兩個是今天買的。她抱怨，雖然9月15日前，好市多這款法國迷你可頌有降價60元，但明顯變小好多，讓她感覺不太好。

這篇貼文迅速引起熱烈討論，有會員持相反意見，指出「我長話短說，是發酵時間長與久的問題」、「因為也許是發酵不夠，所以比較小」、「總重量有差異嗎？如果有就是變相漲價了」。

還有同樣購買過這款小可頌的會員緩頰表示「要看重量哦」、「秤重看看，因為也許是發酵不夠，所以比較小」、「不要猜，看重量標示，如果重量標示沒變去實際稱個重，看有沒有偷斤減兩」、「前幾天剛買了一盒，不覺得size有變小」。

不過，也有不少網友回應「真的有差ㄟ」、「其實太小口感也有差」、「錢變小了」、「漲價+縮小是好市多現在的日常」、「漲價就算了，東西都還會變少變小」、「上週在南崁買的也是覺得每個都縮小一些」、「真的是『小』可頌」。