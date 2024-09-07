好市多上架新款泰國椰子汁！老饕大讚：甜而不膩有芋香

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日逛好市多發現新上架1款泰國純椰子汁，大讚椰香明顯、帶有淡淡的芋頭香氣，喝起來也不會過甜。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，在好市多賣場發現新上架1款「泰國純椰子汁」，買回家後發現椰香很明顯，還帶點淡淡的芋頭香，喝起來也不會過甜，全家人都非常喜歡。

貼文一出後，許多喝過的網友都大推「感覺很像在泰國喝的香水椰子」、「真的超好喝，買6罐喝完，下次決定來買3箱」、「我也有買，味道很不錯喔！」、「我在全家買小瓶的喝過，的確不錯」、「終於有了！真的好喝」、「喜歡帶有芋香的」、「好喝！喝過就回不去了」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「別喝太多，對腸胃不好」、「我比較喜歡冷藏櫃裡的自有品牌椰子水」、「香水椰子太甜了」、「只有我跟我老婆認為完全不好喝嗎？」。