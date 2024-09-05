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他喊話大賣場引進「電動購物車」 網吐槽：在台灣會變碰碰車

聯合新聞網／ 綜合報導
網友稱讚一款電動購物車不錯，如果帶父母親去購物一定很好用。示意圖／Ingimage
網友稱讚一款電動購物車不錯，如果帶父母親去購物一定很好用。示意圖／Ingimage

購物時若不用親手推推車，更不用走路「邊坐邊逛」，會是什麼樣的體驗？有位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文稱讚一款「電動購物車」，如果父母親去購物時能乘坐一定很不錯，引起網友們熱議。

從原PO貼出的照片可見，國外賣場推出一款適合外國人體型的電動購物車，不僅前方置物籃容量大，若逛到累了、走不動，也可以乘坐電動購物車，不費力地享受購物的樂趣。見到此景，原PO也敲碗喊話，「台灣什麼時候也可以有這種電動購物車，感覺帶爸媽去購物時會很好用」。

網友們看完貼文後，紛紛留言表達看法。一派網友舉雙手贊成，希望大賣場快快引進電動購物車，「美國的Costco都是一層樓，我前一陣子因類風濕關節炎，無法走站太久也會借來坐，買東西超方便」；不過，也有人指出，國外的電動購物車，通常是給極度肥胖到行走困難的人用的，「你有這種症狀嗎？」。

然而，反對的聲音仍佔多數。不少網友認為，台灣賣場不僅空間較小、逛的人也多，若再加入電動購物車，恐容易引發危險，「別鬧了，台灣會變成碰碰車」、「以台灣賣場的擁擠程度，千萬要小心別人的阿基里斯腱啊」、「我在台灣都被手動購物車從後面撞不知道幾次了，還電動購物車，這種車長更長，更難抓距離的玩意」、「台灣手推的就塞車打結了，而且台灣上市後不是給行動不便的身障、老人使用，而是很多父母會給小孩子當玩具車玩」。

好市多 電動車

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