阿嬤到全家買壽桃喊找嘸紙袋裝…店員狐疑「我們沒賣啊」 真相笑翻眾人

有一名全家的店員在論壇Dcard上以「差點被阿嬤笑死」為題發文，她表示，中午有一位阿嬤來店裡，說要買壽桃但找不到紙袋裝，她狐疑了一下，心想「我們沒賣壽桃啊」，結果那位阿嬤要的是這個兔兔！貼文一出，引發網友熱議，笑稱：「真古錐！」

這位女店員指出，原來阿嬤想買的是最近剛推出的桑拿蒸兔兔造型包子，一個30元。於是她就取用了一個笑話梗說「兔兔這麼可愛，阿嬤怎麼可以吃兔兔」，並指阿嬤也好可愛。

貼文一出後，多數網友都笑噴，紛紛表示「阿嬤也太可愛」、「兔兔，很像壽桃」、「哈哈好可愛，在阿嬤眼裡是壽桃」、「阿嬤好可愛，壽桃也有白色跟粉紅色」、「因為有些壽桃是兔兔造型」、「壽桃哈哈哈哈戳到笑點，不過兔兔顏色的確是壽桃配色」。