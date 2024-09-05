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阿嬤到全家買壽桃喊找嘸紙袋裝…店員狐疑「我們沒賣啊」 真相笑翻眾人
有一名全家的店員在論壇Dcard上以「差點被阿嬤笑死」為題發文，她表示，中午有一位阿嬤來店裡，說要買壽桃但找不到紙袋裝，她狐疑了一下，心想「我們沒賣壽桃啊」，結果那位阿嬤要的是這個兔兔！貼文一出，引發網友熱議，笑稱：「真古錐！」
這位女店員指出，原來阿嬤想買的是最近剛推出的桑拿蒸兔兔造型包子，一個30元。於是她就取用了一個笑話梗說「兔兔這麼可愛，阿嬤怎麼可以吃兔兔」，並指阿嬤也好可愛。
貼文一出後，多數網友都笑噴，紛紛表示「阿嬤也太可愛」、「兔兔，很像壽桃」、「哈哈好可愛，在阿嬤眼裡是壽桃」、「阿嬤好可愛，壽桃也有白色跟粉紅色」、「因為有些壽桃是兔兔造型」、「壽桃哈哈哈哈戳到笑點，不過兔兔顏色的確是壽桃配色」。
還有不少網友也開玩笑說道「桑拿蒸兔兔，蒸完進肚肚」、「我要吃兔兔」、「怎麼可以吃兔兔」、「不能吃兔兔」、「阿罵，你怎麼沒感覺，兔兔這麼可愛」。另有網友回應「突然覺得出個小壽桃應該滿可愛的，搞不好會賣得不錯喔」、「全家這個新產品也太可愛了吧」、「如果取名叫壽桃，我還更想買」。
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