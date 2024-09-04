她讚好市多1日本水果多汁又好吃 老饕點頭：忘不掉的滋味

台灣有水果王國的美名，不論是本土或是進口的水果幾乎都看得到。有一名女網友昨天（3日）到好市多看到日本的水蜜桃，開心地帶了一盒回家，吃了一顆後大讚相當多汁又好吃，吸引不少老饕留言分享。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，昨天去好市多採買時，發現有販售日本進口的水蜜桃，她立刻決定帶一盒回家品嘗。原PO還說賣場人員告訴她，結完帳就可以先在外面打開來檢查有沒有損壞，如果有的話，會更換一盒給她，所幸拿到的這一盒都很完美，沒有破損。

回到家後，原PO迫不急待地拿出一顆來吃，大讚真的juicy（多汁）又好吃。從好市多官網看到，這款水蜜桃的產地是在日本的山形縣或長野縣，一盒裡面有6到7顆，1.8公斤重，果肉纖維細嫩，汁液多而香甜，只不過價格不便宜，一盒要價1899元。

一些品嘗過日本品種水蜜桃的老饕也點頭認同，「剛從日本吃一波回來，結論山梨縣的最好吃」、「日本好市多的真的超好吃，賣3000日幣左右完美無傷甜又香又多汁」、「日本夏天的水蜜桃真的是忘不掉的滋味」、「這次的品質還算不錯，沒有NG的」。

不過也有網友認為台灣的比較好吃，「吃過台灣拉拉山的水蜜桃，之後去日本吃日本的，都覺得還是台灣本土的好吃。可惜拉拉山只有六月到七月，現在梨山水蜜桃，比較沒那麼好吃」。