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可愛到爆炸！台灣全家新上架「日本超夯商品」 粉絲嗨喊：手刀去買

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，有網友發現，全家與知名日本卡通《蠟筆小新》聯名，推出一系列商品，其中的「小白鹽味飯糰」引起網友熱議。示意圖／Ingimage
近日，有網友發現，全家與知名日本卡通《蠟筆小新》聯名，推出一系列商品，其中的「小白鹽味飯糰」引起網友熱議。示意圖／Ingimage

日本超商販售的「鹽味飯糰」十分熱銷，雖然味道簡單，卻獲得許多人的喜愛，甚至有不少台灣女網友紛紛敲碗台灣便利商店也能引進。近日，就有網友發現，全家與知名日本卡通《蠟筆小新》聯名，推出一系列商品，其中的「小白鹽味飯糰」引起網友熱議。

原PO在社群平台「Threads發文稱，全家近期與蠟筆小新的聯名商品太厲害，其中「小白鹽味飯糰」更是可愛到爆炸，並附上飯糰外觀的照片。還有一名網友在PTT分享餐後心得，他表示飯糰整體味道偏淡，喜歡吃重口味的人可能會覺得沒味道，「但是飯本身是好吃的」，並許願台灣超商未來可以推出海苔加芝麻的「正男飯糰」。

據全家官網消息，每顆「小白鹽味飯糰」售價23元，使用日本品種優化牛奶皇后米，再撒上日本直輸淡路島藻鹽，讓小白飯糰變得有趣又美味。

消息一出，許多蠟筆小新粉絲興奮表示，「為了可愛，買」、「竟然有了，明天手刀去買」、「這個今天剛吃，就是有淡淡的鹹味，覺得趕時間蠻適合買來吃的！」、「小白造型真的很討喜，今天晚上要買來吃吃看」、「飯糰蠻好吃的，日本超商大概也108日圓（約新台幣23元），是差不多的。至於值不值得花23元買一坨飯見仁見智，倒是蠻希望成為常態商品的」。

但也有網友認為不值得，「不就...白飯？」、「吃個白飯也要23元，太貴了吧」、「這麽小的一坨白飯要23元？」、「加鹽白飯要23元，下不了手啊」、「很可愛是很可愛，但感覺有點坑」。

全家的「小白鹽味飯糰」售價23元，使用日本品種優化牛奶皇后米，再撒上日本直輸淡路島藻鹽，讓小白飯糰變得有趣又美味。圖／擷自「全家官網」
全家的「小白鹽味飯糰」售價23元，使用日本品種優化牛奶皇后米，再撒上日本直輸淡路島藻鹽，讓小白飯糰變得有趣又美味。圖／擷自「全家官網」

PTT Threads 日本 超商 飯糰

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