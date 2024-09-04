不再專屬日本！台灣全家引進「1神物」 網狂讚：這該得諾貝爾獎
每到日本時，多數人都會到超商逛逛，偶爾能發現一些「新東西」。最近，日本醬料包廠商Pakitte分享了他們「不沾手醬包」不再專屬日本，即將進軍台灣全家的好消息，讓不少網友超雀躍，該神物甚至有人說「真的覺得這設計要得諾貝爾獎」。
Pakitte最近在社群平台「threads」發文指出，全家同步日本超商，日本十大驚奇事物不沾手醬包，不再專屬日本，只要買熱狗就會送一盒，「台灣正式邁向未來」，該果醬設計只要輕輕一折，就能輕鬆擠出番茄醬和芥末醬，相當方便不沾手。
此文一出馬上引起網友歡呼留言，「這種醬料包終於來台灣了！這要慶祝一下了！當初在日本拿到的時候，真的覺得這設計要得諾貝爾獎」、「很多東西真的都應該向日本看齊！」、「這很方便耶！我都在全聯買其他口味的醬包」、「在日本第一次用還擠錯方向，噴到自己」。
Pakitte不沾手醬包，主打的是將兩種醬料裝在小盒子中，民眾用單手從盒子中間對折，就能夠擠出兩種醬料，方便使用外，不管是在家料理或是外出攜帶都很適合，在日本相當有知名，全聯也販售此醬包，還被譽為媽媽早餐料理神器。
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