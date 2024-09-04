快訊

雲林飼料工廠高空作業吊籃掉落 4人無生命跡象

加薪了！明年最低工資月薪調漲4.08% 月薪2萬8590元、時薪190元

告別衰運…下半年好運到！摩羯撥雲見日、巨蟹貴人相助、這星座投資大賺

不再專屬日本！台灣全家引進「1神物」 網狂讚：這該得諾貝爾獎

聯合新聞網／ 綜合報導
Pakitte不沾手醬包進軍台灣全家。 聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影
Pakitte不沾手醬包進軍台灣全家。 聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

每到日本時，多數人都會到超商逛逛，偶爾能發現一些「新東西」。最近，日本醬料包廠商Pakitte分享了他們「不沾手醬包」不再專屬日本，即將進軍台灣全家的好消息，讓不少網友超雀躍，該神物甚至有人說「真的覺得這設計要得諾貝爾獎」。

Pakitte最近在社群平台「threads」發文指出，全家同步日本超商，日本十大驚奇事物不沾手醬包，不再專屬日本，只要買熱狗就會送一盒，「台灣正式邁向未來」，該果醬設計只要輕輕一折，就能輕鬆擠出番茄醬和芥末醬，相當方便不沾手。

此文一出馬上引起網友歡呼留言，「這種醬料包終於來台灣了！這要慶祝一下了！當初在日本拿到的時候，真的覺得這設計要得諾貝爾獎」、「很多東西真的都應該向日本看齊！」、「這很方便耶！我都在全聯買其他口味的醬包」、「在日本第一次用還擠錯方向，噴到自己」。

Pakitte不沾手醬包，主打的是將兩種醬料裝在小盒子中，民眾用單手從盒子中間對折，就能夠擠出兩種醬料，方便使用外，不管是在家料理或是外出攜帶都很適合，在日本相當有知名，全聯也販售此醬包，還被譽為媽媽早餐料理神器。

Pakitte不沾手醬包的最大特色就是只要單手就能輕鬆擠出兩種醬料。圖／Pakitte提供
Pakitte不沾手醬包的最大特色就是只要單手就能輕鬆擠出兩種醬料。圖／Pakitte提供

全家 日本

延伸閱讀

「台灣有事」憂懼升高…日相岸田將訪南韓 可能簽署第3國撤僑合作備忘錄

日圓震撼恐一波接一波？這位投資老手建議減碼美國公債

日股長線攻高可期 中信 ETF 00956成分股受惠升息

英特爾擬在日本設立研發中心 配備EUV曝光機一台逾400億日圓

相關新聞

不再專屬日本！台灣全家引進「1神物」 網狂讚：這該得諾貝爾獎

每到日本時，多數人都會到超商逛逛，偶爾能發現一些「新東西」。最近，日本醬料包廠商Pakitte分享了他們「不沾手醬包」不再專屬日本，即將進軍台灣全家的好消息，讓不少網友超雀躍，該神物甚至有人說「真的覺得這設計要得諾貝爾獎」。

好市多直擊驚人一幕！2女當眾「偷換價格標籤」 會員見手法嚇壞：是慣犯

為了省小錢值得嗎？最近有一位網友到了美式知名賣場好市多購物，沒想到卻直擊了「驚人的一幕」。他看到有兩名女生直接當眾撕標價，就算旁邊有人在看也不在乎，讓他「大開眼界」，不少人也表示這根本算是犯罪了。

下殺1元！寶雅即期品「超狂砍價」網震驚 釣出前員工曝好康多

萬物皆漲的時代，有些人為了省荷包，會購買打折的即期商品。近期，有網友在逛連鎖生活百貨商店「寶雅」，發現即期品的折扣價格驚人，原價135元的奶茶，竟下殺到1元。文章一出，眾人震驚直呼「原來寶雅有即期品」、「這個價格，寶雅是打到骨折了吧」。...

好市多雞胸肉腥味怎麼去除？內行人曝3妙招：屢試不爽

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多購買雞胸肉，回家泡了鹽水，又用醬油、大蒜、黑胡椒醃製一整晚，沒想到還是無法去除腥味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多1商品特價了！一票會員狂囤貨：沖泡、做月餅奶香濃郁

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多賣場發現「克寧紐西蘭奶粉」終於特價，大讚要趁特價多買幾罐來囤貨，更表示除了沖泡外，拿來做月餅也能讓香味和濃郁度大大提升。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

超商1類飲品越來越少！一票人哭喊很難買 知情人曝：很多都報廢了

想喝飲料又不想喝太多，超商開架式冰箱的飲品成為不少人的好選擇。然而近日有民眾發現，一類型的飲料數量似乎越來越少。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。