不再專屬日本！台灣全家引進「1神物」 網狂讚：這該得諾貝爾獎

每到日本時，多數人都會到超商逛逛，偶爾能發現一些「新東西」。最近，日本醬料包廠商Pakitte分享了他們「不沾手醬包」不再專屬日本，即將進軍台灣全家的好消息，讓不少網友超雀躍，該神物甚至有人說「真的覺得這設計要得諾貝爾獎」。

Pakitte最近在社群平台「threads」發文指出，全家同步日本超商，日本十大驚奇事物不沾手醬包，不再專屬日本，只要買熱狗就會送一盒，「台灣正式邁向未來」，該果醬設計只要輕輕一折，就能輕鬆擠出番茄醬和芥末醬，相當方便不沾手。

此文一出馬上引起網友歡呼留言，「這種醬料包終於來台灣了！這要慶祝一下了！當初在日本拿到的時候，真的覺得這設計要得諾貝爾獎」、「很多東西真的都應該向日本看齊！」、「這很方便耶！我都在全聯買其他口味的醬包」、「在日本第一次用還擠錯方向，噴到自己」。