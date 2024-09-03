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下殺1元！寶雅即期品「超狂砍價」網震驚 釣出前員工曝好康多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在逛連鎖生活百貨商店「寶雅」，發現即期品的折扣價格驚人，原價135元的奶茶，竟下殺到1元。情境示意圖。圖／聯合報系資料照
一名網友在逛連鎖生活百貨商店「寶雅」，發現即期品的折扣價格驚人，原價135元的奶茶，竟下殺到1元。情境示意圖。圖／聯合報系資料照

萬物皆漲的時代，有些人為了省荷包，會購買打折的即期商品。近期，有網友在逛連鎖生活百貨商店「寶雅」，發現即期品折扣價格驚人，原價135元的奶茶，竟下殺到1元。文章一出，眾人震驚直呼「原來寶雅有即期品」、「這個價格，寶雅是打到骨折了吧」。

一名女網友在Threads貼出一張照片，直呼「這是真的耶，寶雅即期都那麼便宜嗎？」照片中有不少商品打折，一瓶原價49元的冰火，只要5元，而一袋18包入的義美經典原味奶茶，原價要135元，打折後，只要花1元就可以買到。

文章一出，不少網友訝異寶雅也有即期品，「好誇張，下殺的比其他店的即期還狂，第一次知道寶雅有」、「原來寶雅也有賣即期商品」、「太讚了吧⋯第一次知道寶雅有即食品，這過期幾天都還可以喝吧。而且就算真的壞掉不能喝，也便宜到不心疼」、「原來寶雅有即期品！長知識了」、「從明天開始，我每天下班都去逛寶雅」、「這個價格，寶雅是打到骨折了吧」、「1元也太嚇人」。

也有網友分享情報，表示「是真的！之前有買過OOHA氣泡水，才4元而已」、「他們的即期真的很即期，上次看到剩一天過期的維力炸醬麵（5包裝一袋的）1元」、「這是真的，不過有時候會被員工買光」。該篇文章也釣出曾在寶雅工作的網友認證，「前員工路過，是的就是這麼便宜。有時候會有過期洗衣精、大瓶葵花子油，超划算」。

但也有網友提醒要多注意，「打開如果變質，商品不要食用或飲用」、「有效期限只是參考而已，沒開封都可以再撐幾個月，但還是要看什麼產品，小心吃壞肚子」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

即期品 奶茶 寶雅 折扣

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