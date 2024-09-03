快訊

柯文哲70小時司法歷險控北檢「編故事」 裁定書曝檢察官查了這件事

首談雙龍搶親！新光金總座指和台新是「愛情長跑」：雙方進行的是婚姻非出售

為何一票公司愛用LINE談公事？上班族揭最大痛點：真的不適合

好市多雞胸肉腥味怎麼去除？內行人曝3妙招：屢試不爽

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近日在好市多購買雞胸肉，回家泡了鹽水，又用醬油、大蒜、黑胡椒醃製一整晚，沒想到還是無法去除腥味。示意圖/Ingimage
一名網友分享，近日在好市多購買雞胸肉，回家泡了鹽水，又用醬油、大蒜、黑胡椒醃製一整晚，沒想到還是無法去除腥味。示意圖/Ingimage

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多購買雞胸肉，回家泡了鹽水，又用醬油、大蒜、黑胡椒醃製一整晚，沒想到還是無法去除腥味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「好市多雞胸肉的腥味怎麼去除？」為題，指出近期在好市多購買雞胸肉，回家用鹽水浸泡一天，再用醬油、大蒜、黑胡椒醃製一整個晚上，隔天料理時還是發現有肌肉的腥味，好奇是否有其他清淡的調味方式，同時又能去除雞肉腥味的方法？

貼文一出後，許多網友提供實用建議，紛紛表示「薑、蔥只是拿來去腥，沒有要拿來吃，如果去完腥再醃，基本上嚐不出薑蔥味了」、「加米酒，市場買的肉雞也一樣，有這種腥味」、「去腥三件組：蔥、薑和米酒，你用的基本上沒什麼去腥的功能」、「用米酒抓洗，殘液倒掉」、「加酒，但是那味道不能接受的話，真的加什麼都沒辦法」。

另外，也有網友建議可以買其他家的雞肉，紛紛回應「你要清淡的話，以後建議還是換肉源，因為去腥就是用味道壓味道的做法，其實是互相矛盾」、「真要好吃就市場買，而且也沒比較貴，那種真空包的我覺得都有一個味道在」、「我覺得好市多的無骨雞腿肉好一點，直接煎＋鹽和黑胡椒也沒太多怪味，你下次買雞腿肉料理看看」。

好市多 雞腿 黑胡椒

延伸閱讀

免費吃！他到超商吃便當「結帳0元」嚇傻 店員曝真相震撼上萬人

全聯1款鮮食超搶手！一票老饕大讚好吃：很難買

好市多新上架1款微甜白酒 一票會員大推：中秋烤肉必備

CP值超高！烘焙師讚嘆家樂福「透明吐司」成分：每次都驚豔

相關新聞

好市多雞胸肉腥味怎麼去除？內行人曝3妙招：屢試不爽

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多購買雞胸肉，回家泡了鹽水，又用醬油、大蒜、黑胡椒醃製一整晚，沒想到還是無法去除腥味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

好市多1商品特價了！一票會員狂囤貨：沖泡、做月餅奶香濃郁

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多賣場發現「克寧紐西蘭奶粉」終於特價，大讚要趁特價多買幾罐來囤貨，更表示除了沖泡外，拿來做月餅也能讓香味和濃郁度大大提升。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

超商1類飲品越來越少！一票人哭喊很難買 知情人曝：很多都報廢了

想喝飲料又不想喝太多，超商開架式冰箱的飲品成為不少人的好選擇。然而近日有民眾發現，一類型的飲料數量似乎越來越少。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

洋蔥黃瓜隨便裝！他開箱沖繩好市多外食區「超便宜」 台灣人怒喊：不公平

台灣好市多熟食部的醬料、配料自助區，自2021年起因疫情關係，已取消無限量供應。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文分享，他表示，在日本的好市多沖繩店，看到「很古早味沒有限制的酸黃瓜及洋蔥，還可使用聯名信用卡，很方便呢」。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛大喊：「不公平！」

全聯1款鮮食超搶手！一票老饕大讚好吃：很難買

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，全聯1款「芙蓉豆腐」拿來涼拌超好吃，還分享3大吃法。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

逛好市多見心儀「洗脫烘」洗衣機 主婦憂烘不乾…網友點關鍵

購置新家電時，除了關心價格是否合理，留意其尺寸及實用性也很重要。有一位女網友日前去美式賣場看洗衣機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。