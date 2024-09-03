好市多雞胸肉腥味怎麼去除？內行人曝3妙招：屢試不爽

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多購買雞胸肉，回家泡了鹽水，又用醬油、大蒜、黑胡椒醃製一整晚，沒想到還是無法去除腥味。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「好市多雞胸肉的腥味怎麼去除？」為題，指出近期在好市多購買雞胸肉，回家用鹽水浸泡一天，再用醬油、大蒜、黑胡椒醃製一整個晚上，隔天料理時還是發現有肌肉的腥味，好奇是否有其他清淡的調味方式，同時又能去除雞肉腥味的方法？

貼文一出後，許多網友提供實用建議，紛紛表示「薑、蔥只是拿來去腥，沒有要拿來吃，如果去完腥再醃，基本上嚐不出薑蔥味了」、「加米酒，市場買的肉雞也一樣，有這種腥味」、「去腥三件組：蔥、薑和米酒，你用的基本上沒什麼去腥的功能」、「用米酒抓洗，殘液倒掉」、「加酒，但是那味道不能接受的話，真的加什麼都沒辦法」。

另外，也有網友建議可以買其他家的雞肉，紛紛回應「你要清淡的話，以後建議還是換肉源，因為去腥就是用味道壓味道的做法，其實是互相矛盾」、「真要好吃就市場買，而且也沒比較貴，那種真空包的我覺得都有一個味道在」、「我覺得好市多的無骨雞腿肉好一點，直接煎＋鹽和黑胡椒也沒太多怪味，你下次買雞腿肉料理看看」。