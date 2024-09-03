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好市多1商品特價了！一票會員狂囤貨：沖泡、做月餅奶香濃郁

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。 聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近日在好市多賣場發現「克寧紐西蘭奶粉」終於特價，大讚要趁特價多買幾罐來囤貨，更表示除了沖泡外，拿來做月餅也能讓香味和濃郁度大大提升。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，一直在等克寧紐西蘭奶粉特價，近期終於等到了，原價一罐659元，現在特價529元，折價130元。除了拿來沖泡外，她也大讚做月餅時若在麵粉裡加入奶粉，香味和濃郁度都大大提升，讓月餅變得更好吃。

貼文一出後，許多網友都驚喜表示「終於等到了！撒花」、「正好要補貨，謝謝通知特價訊息」、「總算特價！家裡有小孩喝超快，超傷本」、「我也在等克寧特價補貨」、「一罐不到600可以欸」、「今天試喝一杯，克寧的奶香真的很濃，喝起來也好喝！直接買三罐」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「買過一次，發現小孩的奶瓶油到很難清洗」、「這一款喝完杯底有沉澱物」、「這款不是100%奶粉，裡面有其他成分」。

克寧 好市多

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