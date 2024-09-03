快訊

抓到了！涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

靠「走私1物」賺超大！北韓7年來非法收入破2000億元

有錢就任性？巴西大法官封鎖X 槓上馬斯克

超商1類飲品越來越少！一票人哭喊很難買 知情人曝：很多都報廢了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現超商的有糖飲料變少了。 示意圖／Ingimage
有網友發現超商的有糖飲料變少了。 示意圖／Ingimage

想喝飲料又不想喝太多，超商開架式冰箱的飲品成為不少人的好選擇。然而近日有民眾發現，一類型的飲料數量似乎越來越少。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

原PO在threads貼出超商飲料區照片，可以看到滿滿的燕麥飲、豆漿陳列，但多數是不含糖，或糖分較少的品項。原PO不禁直呼：「不懂就問，現在便利商店賣有糖豆漿是有犯法嗎？」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文曝光後，不少網友認同原PO，「說出我的心聲了」、「近期觀察一直都這樣」、「無糖豆漿我也無法，但有糖選擇真的變好少」、「一度懷疑我眼睛是不是壞了」。

不過也有網友表示，「無糖最好喝吧」、「我做超商，每次報廢都是有糖」、「我媽在家樂福，她說報廢最多的都是有糖飲品」、「話說綠色那罐（統一）無糖是超商除了茶葉蛋跟咖啡之外，賣最好的商品，比較多排也正常」、「無糖豆漿才是真的好喝，那個有糖的真的太甜了，還不如直接喝蜜豆奶」。

事實上，無糖豆漿熱量相對低、脂肪含量少，沒有膽固醇，還含有低聚醣，對於肥胖的人群、高血脂、高血壓患者而言，是一種很好的飲品。豆漿當中的大豆皂素、異黃酮類等物質也很豐富，有很好的抗氧化功效，有助於女性調節體內的內分泌。另外，無糖豆漿的血糖指數很低，糖尿病患者也可以放心飲用。

便利商店 豆漿 超商

延伸閱讀

搭機沒Wi-Fi最佳選擇是它！掀4千網友共鳴「有時候2趟飛機才夠」

小一數學考倒大人…帶60元買10塊水果應找多少？50竟非正解

孩子逛文博會遭質疑偷竊…翻遍包包搜不到 工作人員拒道歉嗆：歡迎檢舉

竹科太太喊「謝謝好老公」！爽拿百萬獎金自封4字 網傻：什麼鬼

相關新聞

超商1類飲品越來越少！一票人哭喊很難買 知情人曝：很多都報廢了

想喝飲料又不想喝太多，超商開架式冰箱的飲品成為不少人的好選擇。然而近日有民眾發現，一類型的飲料數量似乎越來越少。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

洋蔥黃瓜隨便裝！他開箱沖繩好市多外食區「超便宜」 台灣人怒喊：不公平

台灣好市多熟食部的醬料、配料自助區，自2021年起因疫情關係，已取消無限量供應。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文分享，他表示，在日本的好市多沖繩店，看到「很古早味沒有限制的酸黃瓜及洋蔥，還可使用聯名信用卡，很方便呢」。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛大喊：「不公平！」

全聯1款鮮食超搶手！一票老饕大讚好吃：很難買

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，全聯1款「芙蓉豆腐」拿來涼拌超好吃，還分享3大吃法。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

逛好市多見心儀「洗脫烘」洗衣機 主婦憂烘不乾…網友點關鍵

購置新家電時，除了關心價格是否合理，留意其尺寸及實用性也很重要。有一位女網友日前去美式賣場看洗衣機...

辦好市多會員…他求「可吃回本氣炸美食」 網群提醒：小心得不償失！

雖然加入Costco好市多會員需要負擔年費，但由於商品多元、經濟實惠，仍然吸引許多民眾前往購物。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，他想問好市多大家都會推薦什麼氣炸的美食？因為他最近辦了好市多卡，想說可以天天吃，吃個回本。貼文一出，引發網友熱議，網友紛紛笑稱：「辦了卡不會回本，只會越花越多。」

最催淚私房菜！84歲父晚年喪子 她分享一鍋滷牛肉惹哭眾網友

網上出現了最催淚的私房料理！一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，分享爸爸的私房好菜，然而，這食譜背後卻有著鼻酸的故事，原PO提到一場意外帶走了弟弟，為了照顧爸媽心情暫時將兩老接回家，因想轉移父母注意，便請爸爸一起烹飪這道料理，貼文發布惹哭一票網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。