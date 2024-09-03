超商1類飲品越來越少！一票人哭喊很難買 知情人曝：很多都報廢了

想喝飲料又不想喝太多，超商開架式冰箱的飲品成為不少人的好選擇。然而近日有民眾發現，一類型的飲料數量似乎越來越少。貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

原PO在threads貼出超商飲料區照片，可以看到滿滿的燕麥飲、豆漿陳列，但多數是不含糖，或糖分較少的品項。原PO不禁直呼：「不懂就問，現在便利商店賣有糖豆漿是有犯法嗎？」

貼文曝光後，不少網友認同原PO，「說出我的心聲了」、「近期觀察一直都這樣」、「無糖豆漿我也無法，但有糖選擇真的變好少」、「一度懷疑我眼睛是不是壞了」。

不過也有網友表示，「無糖最好喝吧」、「我做超商，每次報廢都是有糖」、「我媽在家樂福，她說報廢最多的都是有糖飲品」、「話說綠色那罐（統一）無糖是超商除了茶葉蛋跟咖啡之外，賣最好的商品，比較多排也正常」、「無糖豆漿才是真的好喝，那個有糖的真的太甜了，還不如直接喝蜜豆奶」。

事實上，無糖豆漿熱量相對低、脂肪含量少，沒有膽固醇，還含有低聚醣，對於肥胖的人群、高血脂、高血壓患者而言，是一種很好的飲品。豆漿當中的大豆皂素、異黃酮類等物質也很豐富，有很好的抗氧化功效，有助於女性調節體內的內分泌。另外，無糖豆漿的血糖指數很低，糖尿病患者也可以放心飲用。