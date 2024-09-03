洋蔥黃瓜隨便裝！他開箱沖繩好市多外食區「超便宜」 台灣人怒喊：不公平

台灣好市多熟食部的醬料、配料自助區，自2021年起因疫情關係，已取消無限量供應。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文分享，他表示，在日本的好市多沖繩店，看到「很古早味沒有限制的酸黃瓜及洋蔥，還可使用聯名信用卡，很方便呢」。照片曝光，立馬引發網友熱議，紛紛大喊：「不公平！」

原PO表示，他在日本的好市多沖繩店看見外賣區的醬料自助吧，配料讓人隨便取，有碎洋蔥、酸黃瓜醬、番茄醬及黃芥末醬皆無限量供應，讓他憶起疫情之前台灣也有這項服務，覺得很有古早味，現在羨慕日本有，台灣沒有了。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「價格便宜很多」、「熱狗180日圓（約台幣40元），好爽」、「咖啡一杯才33元台幣，真便宜」、「沖繩有3萬多美軍，Costco不敢忽悠吧」、「好羨慕洋蔥無限加」、「現在給的好少，想加多一點都沒辦法，熱狗、捲餅洋蔥多點才好吃」、「洋蔥跟酸黃瓜本來就是給熱狗用，現在也是點熱狗狗才會給一份」。

還有不少網友指出「古早味，這種古早味也只有在台灣看不到而已」、「大阪好市多也是自取，還有無糖烏龍茶」、「我記得東京川崎好市多也是一樣」、「深圳也是」、「美國也沒限制，還有人直接包醬回家」、「札幌的好市多也是自取，好懷念以前在台灣可以隨自己喜好加料的時光啊(該不會真的回不去了)」。

不過，有不少網友回應「台灣不行啊，洋蔥都拿袋子來裝」、「在台灣不限制不適用啊，一堆人看到免費就發病一直裝，工作人員也不好意思說什麼，我就看著他們酸黃瓜、洋蔥一直裝，一點都不會不好意思，現在這樣好多了」。