全聯1款鮮食超搶手！一票老饕大讚好吃：很難買

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，全聯1款「芙蓉豆腐」拿來涼拌超好吃，還分享3大吃法。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享，全聯的「芙蓉豆腐」超好吃，大推3種吃法，分別是直接加入附贈的柴魚醬汁包，撒些柴魚片、蔥絲，吃起來非常清爽，喜歡吃辣也可以淋上辣油，或者微波拿來做蒸蛋湯。唯一缺點就是真的很搶手，不一定都能在門市買到。

貼文一出後，不少吃過的網友都大讚，紛紛表示「這個超好吃，我家這邊的全聯這次居然沒進貨」、「這個怎麼吃都不膩」、「買過很多次了，好吃又方便」、「真的很好吃，我家2位千金很愛」、「我另外加韓國辣椒醬吃，一口蛋、一口辣椒醬超好吃」、「芙蓉豆腐超讚的，醬汁也好吃」。

不過，也有內行網友提醒，雖然名為芙蓉豆腐，但原料中不含任何黃豆成分，芙蓉豆腐是由雞蛋、多種調味料及食品添加物製成，因此含鈉、含磷量不容小覷，高血壓及腎臟病患者需格外注意。