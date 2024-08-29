逛好市多見心儀「洗烘脫」洗衣機 主婦憂烘不乾…網友點關鍵

購置新家電時，除了關心價格是否合理，留意其尺寸及實用性也很重要。有一位女網友日前去美式賣場看洗衣機，只見現場展示的一台兼具「洗烘脫」功能的洗衣機，無論是價格或尺寸均符合她的需求，卻擔心是否有烘不乾或挑衣服的問題，於是在社群網站上發文，想知道網友們的看法。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，日前去看洗衣機時，聽到一旁的夫妻跟她有相同困擾，由於家中陽台太小，洗多點衣服就容易曬不下，想買洗衣機加烘衣機，卻擔心擺起來太高且太貴，因此想選擇兼具洗、烘、脫功能的洗衣機，但又想到可能會烘不乾，價格上也較昂貴。

她指出，當日在現場看到兼具洗、脫、烘功能的惠而浦洗衣機，無論尺寸大小、價格都符合她的需求，「還有一些護色、除皺洗之類的功能，跟家人都覺得不錯」，不過仍有點擔心烘不乾或挑衣服的問題。

網友們看完貼文後，紛紛留言分享自己選購洗、烘衣機的心得，「我用惠而浦天然瓦斯型烘乾機，非常好用、烘量也大，和曬衣服說Bye Bye。洗脫是用三洋媽媽樂，簡單耐用」、「推薦一定要洗加烘，然後吃瓦斯的，我從此不晾衣服」；不過也有人持不同意見，認為烘衣功能相當耗電，「烘衣不推，真的烘乾要烘很久，電費怪獸」。

對此，不少過來人表示，「烘不烘得乾」關鍵還是在於衣服的多寡，「我是用LG，不過洗脫烘都一樣啦，沒有烘不乾的問題，要注意的是烘乾的公斤數和洗衣服的公斤數是不一樣的。所以你要洗+烘的時候要注意不要放太多衣服，不然就會烘不乾，要以烘乾的公斤數為主」、「洗脫烘當然烘得乾，只是不能一次乾而已」。