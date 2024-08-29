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辦好市多會員…他求「可吃回本氣炸美食」 網群提醒：小心得不償失！

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多，示意圖。圖／業者提供
好市多，示意圖。圖／業者提供

雖然加入Costco好市多會員需要負擔年費，但由於商品多元、經濟實惠，仍然吸引許多民眾前往購物。有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，請大家推薦好市多適合氣炸的美食？因為他最近辦了好市多卡，想說可以天天吃，吃個回本。貼文一出，引發網友熱議，網友紛紛笑稱：「辦了卡不會回本，只會越花越多。」

貼文一出，迅速引起熱烈討論，有許多人推薦他，「紅龍雞塊，跟麥當勞雞塊換算的確可以回本」、「牛肉捲很好吃的，氣炸鍋氣炸一下蠻不錯的」、「宏裕行花枝蝦排」、「泰安排骨酥」、「十三香雞翅」、「蒜味炸雞、薯餅、紅龍雞塊都可以氣炸，但天天吃炸的，不太好吧」。

還有不少網友回應「好市多的東西都蠻好吃的，只怕你冰箱冰不下」、「可以買生的雞腿肉，回來加點醃料，氣炸一下超級好吃又健康」、「如果是要進氣炸鍋的，我推他的章魚燒，冷凍一包60顆，185度約10分鐘，是我喜歡的參數，烤完，外脆內軟的，再淋上自己喜歡的醬，不錯」。

不過也有網友提醒原PO，千萬不要「為了吃回本賠上健康」、「辦了卡就不要想回本了」、「你的腦在想什麼？你以為氣炸鍋自己會長東西出來讓你吃回本嗎？它會讓你越買越多，越花錢」、「到時會覺得得不償失」。

Costco 好市多 氣炸鍋 紅龍雞塊

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