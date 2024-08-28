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最催淚私房菜！84歲父晚年喪子 她分享一鍋滷牛肉惹哭眾網友

聯合新聞網／ 綜合報導
滷牛肉示意圖。圖／ingimage
滷牛肉示意圖。圖／ingimage

網上出現了最催淚的私房料理！一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，分享爸爸的私房好菜，然而，這食譜背後卻有著鼻酸的故事，原PO提到一場意外帶走了弟弟，為了照顧爸媽心情暫時將兩老接回家，因想轉移父母注意，便請爸爸一起烹飪這道料理，貼文發布惹哭一票網友。

網友表示今年84歲的爸爸去年卻先送走了愛子，為了撫慰兩老傷痛將他們暫時帶回家中照顧就近陪伴，剛好想到爸爸很會滷牛肉，就請他下廚順便和網友分享這份簡單的美味。需要準備的食材包含牛肋條1.5公斤、洋蔥、胡蘿蔔、中型白蘿蔔、小型黑柿番茄、老薑、辣椒、豆瓣3大湯匙、辣油等調味品，再依個人口味調整鹹淡。

文末原PO堅強的表示「網路世界改變了社會型態！人生在世就是一口氣，且珍惜當下」，並表示活著就多點正面能量、多說好話，用好心態去看待任何事。

此貼文一出逼哭一票網友，紛紛在底下留言「您的爸爸懂吃哦，黑柿番茄風味較為豐富，拿來燉牛肉很好吃喔」、「真的要珍惜和長輩一起的時光」、「祝願爸爸身體健康平安」、「真棒的孩子，可以讓爸爸感受到被重視」、「到底要推的是好市多商品還是洋蔥啦」、「教爸爸使用臉書，每次下廚自己在社團發文，大家都是阿爸的網路兒女」、「岡山人看到岡山豆瓣醬被認同，感到欣慰」、「原來是有放洋蔥」、「還能吃到老爸牌滷牛肉真是幸福，羨慕」。

親子關係 食譜

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