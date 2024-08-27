好市多新上架1款微甜白酒 一票會員大推：中秋烤肉必備

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期逛好市多發現1款義大利微甜白酒非常好喝，自然酸甜又順口，大讚值得一試。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期逛好市多發現「麝香葡萄氣泡酒」酒精濃度只有5%，甜甜的非常好喝，一瓶僅賣239元，推薦大家值得一試。

貼文一出後，多數有喝過的網友都大推，紛紛表示「這瓶真的不錯，有顏值、有內涵！去年就囤貨了，今年繼續買，中秋烤肉必備」、「這款真的不錯，被它獨特的香氣吸引，現在還有賣嗎？之前去都沒看到」、「這瓶我也買過，瓶子好看捨不得丟」、「這款真的很好喝，買了2瓶回家」、「不錯喝，我也有買」。

此外，也有不少內行網友推薦順口的葡萄酒，紛紛回應「有標示Moscato都是微甜酒，好喝」、「推這瓶C牌Moscato D'Asti，也是麝香葡萄的，夏天喝順口超好喝」、「推薦澳洲B牌微甜紅葡萄酒」。

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