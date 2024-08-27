7-11一款飲品強勢回歸！優惠價倒數 愛好者嗨：已囤好幾杯

許多上班族到公司前，都會帶杯咖啡提振精神。日前一名網友發現，連鎖超商7-ELEVEN一款熱銷飲品強勢回歸，引起熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，7-ELEVEN的「生椰厚拿鐵」可以說是他最期待回歸的商品，如今願望實現，他也表示，今年椰味感覺比去年濃一點，清甜感也更明顯，「但我覺得不會很甜，跟精品咖啡搭剛剛好平衡」。

原PO補充，除了這款生椰厚拿鐵，這次另一項新品「黑糖珍珠撞椰奶」也相當不錯，椰奶比起一般飲料底還適合加上珍珠，甜度也比黑糖珍奶低，「小七的黑糖珍珠好吃，不會太硬也不會像有些珍珠外面裹著軟軟的漿，很中（打動）愛吃珍珠的人」。到9月3日前，還有兩杯飲料160元的優惠。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「生椰拿鐵也是我的愛，趁活動有先囤幾杯了」、「這兩杯本周有活動價，可以喝喝看」、「小七珍珠系列都滿給過的」、「今天剛取一杯，真的好喝，我愛椰奶味，可惜沒有App優惠了」、「想搶嘗鮮優惠券，猶豫一下就沒了，很愛椰奶的說」、「覺得有點貴」、「我朋友今天有喝，他說很甜」。

事實上，7-ELEVEN看好植物奶市場持續成長，去年首度推出以「厚椰奶」與CITY PRIMA衣索比亞花香耶加雪菲精品咖啡結合的「冰精品生椰厚拿鐵」，今年8月7日起再度回歸，並同步加碼推出「CITY PEARL黑糖珍珠撞椰奶」，搶攻植物奶愛好者荷包。