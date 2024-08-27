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東京Costco超好買！他分享採購經驗「付現比較划算」網：感覺會買爆

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照
好市多示意圖。 聯合報系資料照

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文分享，他到東京Costco採買，雖然已經沒有退稅服務，但依舊很好買，表示自己帶的行李箱太小無法買太多，建議大家要帶大行李箱去裝比較妥當。貼文一出，引發網友熱議，紛紛詢問：「帶回台灣，划算嗎？」

原PO透露，台灣的好市多卡在日本可以使用，但他建議直接付現金會比較划算，他當時就是因為會員卡綁在富邦好市多卡上面，買得太開心就直接刷，後來回來才發現反而貴了約台幣6、700元。

貼文PO出後在網路上引起熱烈迴響，不少網友紛紛表示「用台灣信用卡會另外有國際交易手續費約至少1.5%」、「我是直接從Costco再買行李箱裝」、「好市多卡全球同用」、「所以日本的好市多可以收現」、「日本好市多真的很多不同的東西，而且價格是真的便宜，超好買」、「好棒喔，感覺會買爆」、「很值得安排」。

還有不少網友也熱心分享「反正都不能退稅，回飯店就把盒子拆掉就有很多空間啦」、「我自己帶夾鏈袋把自用東西的盒裝都拆了，改夾鏈袋裝」、「粉狀獨立包裝的就直接拆盒好了，反正都是自用」、「我是直接當場拆箱了，要不然箱子很佔空間，然後預留一個空行李箱裝」。

Costco 夾鏈袋 好市多 日本 東京 行李箱

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