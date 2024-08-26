他讚日本這牌起司檸檬口味好吃 一票網友「買好買滿」：台灣超商有賣

近日有網友在臉書社團指出，QBB Cheese的檸檬口味「好好吃」，引起網友熱烈討論自己喜歡的該牌起司口味，也有網友現身表示，不只在日本，台灣也買得到QBB Cheese。

該名網友在臉書社團「日本超商超市便利商店新品好物分享區」發文表示，自己嘗試過QBB Cheese的很多口味，覺得檸檬口味的很好吃，但也發現不容易買到，文末他也推薦網友如果有看到檸檬口味的QBB Cheese「一定要試試看」。

有網友表示自己會去日本買QBB Cheese再帶回台灣，「買好買滿，開心吃很滿足啊」、「我來大阪的第一天已經先買起來冷凍在冰箱，明天用保冰袋裝好直接放行李箱托運」、「回來台灣一個月了，我還在吃，真的是好滿足」、「這次去沖繩也是隨手每一個口味拿一盒，回到家後放冷凍冰冰的吃好吃」、「買回來之後混裝丟冷凍櫃」。

也有網友指出台灣的全家也買得到QBB Cheese，不過不是每間都有，價格也稍貴，「台灣賣好貴」、「今天在台灣的全家買到耶，蠻好吃的，像甜點，台灣130一盒（根據網友發的照片，日本實體超商的價格約落在200至250日圓一盒，約台幣44-55元）」、「全家我有看到檸檬和藍莓，店員說現在130有時候會特價降了20、30塊都有」、「這牌起司，台灣全家也有在賣，但不是每間都有就是了」。

有網友則分享自己喜歡的QBB Cheese口味，「香草／檸檬／藍莓最好吃」、「我兒女也最愛檸檬，第二名是水蜜桃」、「吃過檸檬就回不去了」、「最愛檸檬口味」、「藍莓的也好吃」、「香蕉口味也超讚」、「蘭姆葡萄（蘭姆酒葡萄乾）的也非常好吃啊，淡淡的酒味很可以」、「目前吃過最好吃的是開心果（開心果巧克力），吃起來很像白巧克力的口感」。

根據QBB網站，QBB Cheese有檸檬、香草、香蕉等16種口味。