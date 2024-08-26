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CP值超高！烘焙師讚嘆家樂福「透明吐司」成分：每次都驚豔

聯合新聞網／ 綜合報導
家樂福。 聯合報系資料照
家樂福。 聯合報系資料照

賣場「家樂福」在2022年推出全台第一款「透明吐司」，所謂「透明」並不是指無色、無味，而是訴求從產地到消費者的手中，是一條透明化、真實的溯源紀錄。近日有甜點師傅就在threads分享家樂福這款吐司，直呼上面標榜的成分，「真的是每次看，每次都驚豔！」

該名甜點師傅日前發文推薦這款透明吐司，100公克售價99元，材料包含麵粉、透明鮮奶、非籠飼雞蛋、上白糖、天然奶油、酵母、鹽等，成分相當單純，甜點師傅也忍不住讚嘆：「連糖都是上白糖耶，我的天」。

據了解，上白糖是日本特有的白砂糖，製作時有添加約1％的轉化糖（葡萄糖和果糖的混合物），保濕效果較佳，烘焙時也較易上色，而家樂福這款吐司使用的是澳洲上白糖。

另外，甜點師傅也強調，這款吐司強調「非籠飼雞蛋」是很重要的，如果大家看過籠飼的雞，就能知道牠們生活環境有多糟，希望大家可以多多支持「非籠飼」，母雞們在乾淨快樂的環境下，就能產出健康的蛋喔！

貼文曝光後，網友紛紛表示，「不錯欸，優良企業」、「有在玩烘焙也會看！家樂福自家烘焙真的讚，原料透明又單純」、「有了小孩後，買東西都會認真看成分」、「大潤發也很棒，很多都用聯華麵粉（未漂白）而且很好吃」、「成分對上價錢，不管看幾次都會被驚訝到」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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家樂福 烘焙

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