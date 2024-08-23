被好市多這物品劃傷流血 她提醒家長：如是小孩那後果不堪設想

逛賣場時看到不少家長習慣把孩子放推車裡認為比較方便，不過要特別注意推車有沒有破損。一名網友在臉書社團Costco好市多商品經驗老實說發布一則貼文，表示她的手被推車劃傷，提醒有小孩的消費者一定要特別注意。

網友表示今日前往台中北屯好市多消費，使用推車時沒注意到推車轉角連接處已毀損，要拉推車時被尖銳的地方劃傷手指。原PO當下有馬上和員工反應並在協助下簡易包紮，不過回家以後發現傷口仍在滲血可見傷口很深，想到不少家長喜歡把小孩放在推車上，讓她忍不住發文提醒直言「如果劃傷的是小孩子那後果不堪設想」，並呼籲好市多推車一定要定期檢查，不然不小心出意外被鬧大，索賠是必須的。

貼文曝光不少網友紛紛留言「我也有發生過」、「要打個破傷風吧，畢竟是尖銳金屬」、「這個問題多年前在汐止店也發生過，其實我覺得好市多遇到事情都會當下處理，但事後都不會改善」、「這個我也有經歷過，好市多的推車該好好的檢討」，也有熱心網友在留言區表示，既然相關案例這麼多建議商家弄一小區空間寫上待修區，如有顧客發現損壞，就可以拿一旁的便利貼寫上損壞位置，如此能大大降低客人受傷機會。