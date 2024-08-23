快訊

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

被好市多這物品劃傷流血 她提醒家長：如是小孩那後果不堪設想

聯合新聞網／ 綜合報導
Costco好市多。圖／聯合報系資料照片
Costco好市多。圖／聯合報系資料照片

逛賣場時看到不少家長習慣把孩子放推車裡認為比較方便，不過要特別注意推車有沒有破損。一名網友在臉書社團Costco好市多商品經驗老實說發布一則貼文，表示她的手被推車劃傷，提醒有小孩的消費者一定要特別注意。

網友表示今日前往台中北屯好市多消費，使用推車時沒注意到推車轉角連接處已毀損，要拉推車時被尖銳的地方劃傷手指。原PO當下有馬上和員工反應並在協助下簡易包紮，不過回家以後發現傷口仍在滲血可見傷口很深，想到不少家長喜歡把小孩放在推車上，讓她忍不住發文提醒直言「如果劃傷的是小孩子那後果不堪設想」，並呼籲好市多推車一定要定期檢查，不然不小心出意外被鬧大，索賠是必須的。

貼文曝光不少網友紛紛留言「我也有發生過」、「要打個破傷風吧，畢竟是尖銳金屬」、「這個問題多年前在汐止店也發生過，其實我覺得好市多遇到事情都會當下處理，但事後都不會改善」、「這個我也有經歷過，好市多的推車該好好的檢討」，也有熱心網友在留言區表示，既然相關案例這麼多建議商家弄一小區空間寫上待修區，如有顧客發現損壞，就可以拿一旁的便利貼寫上損壞位置，如此能大大降低客人受傷機會。

有消費者提醒民眾，使用好市多推車時要特別注意車子有沒有破損。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
有消費者提醒民眾，使用好市多推車時要特別注意車子有沒有破損。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

好市多

延伸閱讀

紐時：好市多洞悉美國人購物心理 台灣好市多為美國好市多貢獻了好處

好市多也爆標錯價！近7折優惠消失還要客來回跑 網怒：花錢請人糟蹋？

她激推好市多1神級點心「烤完超香」 一票人點頭：已吃掉3盒

酥脆好吃！好市多「1神級麵包」特價 會員狂讚：一次可吃一盒

相關新聞

被好市多這物品劃傷流血 她提醒家長：如是小孩那後果不堪設想

逛賣場時看到不少家長習慣把孩子放推車裡認為比較方便，不過要特別注意推車有沒有破損。一名網友在臉書社團Costco好市多商品經驗老實說發布一則貼文，表示她的手被推車劃傷，提醒有小孩的消費者一定要特別注意。

高級超市竟賣「芭樂籽」 網全傻眼：有錢人的世界超乎想像

不少百貨地下室都會設有高級超市，販賣國內外零食、鮮食、食品等，想當然價格肯定不便宜。

台灣超商低調美食 住台日人大讚：日本人吃到一定會感動

每個國家的便利超商販賣的商品都會些許不同，因此不少觀光客會特地去當地超商採購。

一喝秒愛上！全聯這商品搭配牛奶真絕妙 內行人：冷水也能泡

近日有一名女網友在全聯發現一款商品，想送給出國的朋友，對方一喝之後，為之驚嘆。貼文曝光後，釣出一票網友喊讚，並分享...

好喝到常缺貨！婆媽大推全聯1款鮮奶超濃香 老饕哀號：不要講出來

現代人生活忙碌，超市可以一次買齊生活用品和生鮮蔬果，成為不少人的選擇。近期，有網友在逛全聯時，聽見一名陌生阿姨情緒激動推薦一款鮮奶，原PO心動之下也買了一瓶，「真的是很好喝」。文章一出，不少網友認同大讚「很濃很香帶有甜味，真的很推」，也有人哀號「不要再推薦啦，常常買不到了」。...

好市多也爆標錯價！近7折優惠消失還要客來回跑 網怒：花錢請人糟蹋？

美式賣場好市多（Costco）物美價廉深受歡迎，但快樂購物時也要看清楚消費明細，以免多付冤枉錢。有網友抱怨在好市多購物後發現架上價格與實際結帳價格不同，反映後主管態度更讓她火冒三丈，甚至有其他顧客反映

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。