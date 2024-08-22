高級超市竟賣「芭樂籽」 網全傻眼：有錢人的世界超乎想像

不少百貨地下室都會設有高級超市，販賣國內外零食、鮮食、食品等，想當然價格肯定不便宜。一名網友在台北101裡的超市看到在賣「芭樂籽」，一盒要價29元，令他相當驚訝。

一名網友在Threads發文，他在超市第一次看到竟然有賣「芭樂籽」，一盒要價29元，更神奇的是這是台北101裡面的超市現切水果區，原po表示，那盒裡面沒有芭樂肉只有芭樂籽，雖然知道芭樂籽的部分比較甜，「但是長大到快60歲，在台北住了40年，從來沒看過有賣芭樂籽」，令他不禁直呼，「神奇的台灣水果王國」，引起不少熱烈討論。

網友紛紛表示，「不好意思，我真是孤陋寡聞，這東西在台北要花錢買？？高雄夜市直接跟老闆要就有耶」、「傻眼，這我都挖掉丟廚餘耶，可能有錢人大魚大肉吃太多，需要吃這個通便一下」、「這玩意賣29，好削(寧願35元買一顆完整芭樂)…去賣甘草芭樂的攤子，大多老闆免費送」、「哇嗚，我都把它毫不猶豫的挖掉丟掉」、「真是大開我眼界了，高級的超市竟然賣我每次都會挖掉的芭樂籽，而且還賣$29塊。有錢人的世界真的超乎我的想像」。

有網友則很愛吃芭樂籽，「在夜市看甘草芭樂攤有賣，老闆說籽甜所以特別多小孩愛吃，供不應求」、「太神奇了！我很愛吃，如果台南有，一定買爆」、「我去水果攤他們都直接送給我耶」。

營養師高敏敏曾在臉書分享，芭樂籽雖然堅硬，但高膳食纖維、吸水力強，若搭配充足水分，能促進腸胃蠕動、幫助排便，但如果牙口差、腸胃消化很差，可以再去籽，一般人都建議芭樂帶籽一起吃更健康。

高敏敏也表示，芭樂籽能幫助減肥、舒緩發炎體質、疏通便秘、降低血壓，雖然芭樂籽好處多，但還是建議「3種人」吃芭樂籽要多注意攝取量：不習慣高纖飲食者、腸胃消化不佳者、剛動腸胃手術者就要特別注意把籽挖掉先不吃。