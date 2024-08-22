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台灣超商低調美食 住台日人大讚：日本人吃到一定會感動

聯合新聞網／ 綜合報導
一名住在台灣的日本人分享，最近迷上台灣便利超商的「地瓜」。圖／聯合報系資料照
一名住在台灣的日本人分享，最近迷上台灣便利超商的「地瓜」。圖／聯合報系資料照

每個國家的便利超商販賣的商品都會些許不同，因此不少觀光客會特地去當地超商採購。一名住在台灣的日本人分享，最近迷上台灣便利超商的「地瓜」，在日本可以吃到地瓜的機會很少，因此他相當感動。

一名住在台灣的日本人在粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」發文，他最近迷上台灣便利超商的地瓜，每天至少吃1顆，有時候一口氣吃掉2顆，地瓜碳水化合物多、有膳食纖維、脂肪又少，是營養成分模範生的點心。

在日本人眼中，地瓜是冬天才可以吃的食物，他在日本時很少有機會能吃到烤地瓜，日本不像台灣超商一年四季都有賣，而且有販賣地瓜的超商也不多，如果想吃就要冬天時去找移動式餐車，所以日本人吃烤地瓜的機會真的很少，雖然會在一些料理中被當作「配角角色」。

他相信日本人吃便利超商的地瓜，一定會相當感動，尤其是女生或老人，「微甜的口味，像棉花糖一樣的口感」，只要有超商到處都有販售，不需要刮地瓜皮、營養也很豐富，「真的非常非常好吃的台灣地瓜」，他也建議日本旅客不用勉強吃臭豆腐，「直接吃地瓜就OK了」。

網友紛紛表示，「台灣的地瓜應該不只是微甜的程度了」、「地瓜是非常棒的食物，又非常容易取得我也很大推711蒸烤地瓜，很乾淨且好吃，運動前後超棒的碳水食物」、「台灣以前有陣子流行冰地瓜，我也是跟著吃好一陣子，現在超商也有賣，夏天吃很棒，用的地瓜都很甜，要吃熱的在家只要微波一下，不然用烤箱烤三分鐘外熱內冷也不錯吃」、「台灣美食是只要有賣，都可以吃，不用侷限特定日子」。

有網友曾在日本看過地瓜車，「在日本看到烤地瓜追著跑～因為太稀奇了，阿嬤吃著日本烤地瓜，一副幸福的模樣」、「有一次在奈良買過一次烤地瓜，推車出來賣的那種…好難吃」、「感覺地瓜車好像昭和時代比較多」、「前陣子有跟日本來台讀書的朋友出去玩，好幾個男生真的喜歡吃烤地瓜，而女生則對炸地瓜球，非常的瘋狂愛吃…」、「日本唐吉軻德的烤地瓜也是便宜又好吃」。

日本 美食 觀光客 超商

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