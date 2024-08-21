一喝秒愛上！全聯這商品搭配牛奶真絕妙 內行人：冷水也能泡

在疲累的時候，來杯咖啡是一種明智的選擇。近日有一名女網友在全聯發現一款日本製的即溶黑咖啡，想送給出國的朋友，對方一喝之後，為之驚豔。貼文曝光後，釣出一票網友喊讚，並分享這款即溶咖啡非常好喝，搭配牛奶真絕妙！

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，自己的好姊妹準備要出國了，去機場送機的同時，拿出一款最近發現很好喝的咖啡包給她，朋友拿出了她的小杯子裝起來，在北京轉機的六小時途中，她拍了幾張在喝咖啡的照片，抵達飯店時，又喝了一次，原PO開心表示「可見她有多喜歡啊！」

貼文一出，引來許多網友留言，「走到哪喝到哪」、「這個好喝」、「心動了，也想買了喝看看，請問冷水可以溶解嗎？」、「這的確不錯喝...我有陣子常喝」、「很可愛的心意」、「小包裝真的很方便！」。

有部分網友表示加牛奶更好喝，「用冷水就能沖泡，家人覺得加牛奶比較好喝」、「我也常加鮮奶，香又好喝」、「這款即溶咖啡非常好喝，牛奶也很搭」；也有網友分享喝過的經驗，「好喝，但一次只能泡150c.c.的水量，我要兩包才夠，冰的也好喝」、「這個很適合馬上要咖啡因的時候喝，我之前迷上日本罐裝黑咖啡，這咖啡粉應該比較省錢吧？」、「這款喝了還上癮，本人不愛酸咖啡，更不愛苦咖啡，喜歡喝順口的黑咖啡，比他牌咖啡好喝」。